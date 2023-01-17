Из посева в зрители. Канепи и Тревизан попрощались с Australian Open
Сеянных теннисисток стало меньше
На Открытом чемпионате Австралии, который набирает обороты в Мельбурне, сходу выбыли из борьбы сеянные Кая Канепи из Эстонии и Мартина Тревизан из Италии.
Кайя Канепи, имея 31-й номер посева, проиграла в трех сетах Кимберли Биррелл из Австралии, получившей от организаторов уайлд-кард.
Куда беспомощнее оказалась Мартина Тревизан, имевшая 21-й номер в сетке. Она в матче с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии взяла пять геймов и проиграла в двух сетах.
Australian Open 2023. Первый круг
Кайя Канепи (Эстония, 31) – Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – 6:3, 6:7 (4:7), 1:6
Мартина Тревизан (Италия, 21) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 3:6, 2:6
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