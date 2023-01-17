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  4. Крутых сравнял счет в матче со Шварцманом на Australian Open 2023
Australian Open
17 января 2023, 04:05 | Обновлено 17 января 2023, 05:02
230
0

Крутых сравнял счет в матче со Шварцманом на Australian Open 2023

Украинец отыгрался почти в безнадежной ситуации

17 января 2023, 04:05 | Обновлено 17 января 2023, 05:02
230
0
Крутых сравнял счет в матче со Шварцманом на Australian Open 2023
Twitter. Алексей Крутых

На Australian Open завершился второй сет матча первого раунда между Алексеем Крутых и Диего Шварцманом из Аргентины.

Первый сет выиграл аргентинец – 6:4.

Во втором гейме второго сета Крутых сделал брейк, после чего повел в счете 3:0. Впрочем, в седьмом гейме Шварцман потерянное очко отыграл. В 12-м гейме украинец имел сет-пойнт на подаче соперника, но с нервами не справился. В итоге на тай-брейке Шварцман чудом не забрал партию: он вел в счете 5:0 и 6:3, но Крутых смог выиграть пять очков подряд – 8:6.

Теннисисты продолжают выяснять отношения далее. Идет третий сет.

Australian Open 2023. Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 23) – Алексей Крутых (Украина) – 6:4, 6:7 (6:8)...

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Алексей Крутых Диего Шварцман Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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