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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 22:07 | Обновлено 16 января 2023, 22:18
317
0

Источник: Днепр-1 близок к подписанию правого защитника из Бразилии

Хайнер Монжардим прошлый сезон провел в клубе «Атлетико Гоияниенсе»

16 января 2023, 22:07 | Обновлено 16 января 2023, 22:18
317
0
Источник: Днепр-1 близок к подписанию правого защитника из Бразилии
Twitter. Хайнер

Клуб УПЛ «Днепр-1» близок к подписанию бразильского футболиста по имени Хайнер Монжардим.

27-летний правый защитник имеет опыт выступлений в различных бразильских лигах, включая топ-дивизион.

Прошлый сезон Хайнер провел в клубе «Атлетико Гоияниенсе» (23 матча без забитых голов).

Официальное подтверждение трансфера «Днепра-1» ожидается в ближайшее время.

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Хайнер Монжардим Атлетико Гоияниенсе Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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