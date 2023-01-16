Украина. Премьер лига16 января 2023, 22:07 | Обновлено 16 января 2023, 22:18
317
0
Источник: Днепр-1 близок к подписанию правого защитника из Бразилии
Хайнер Монжардим прошлый сезон провел в клубе «Атлетико Гоияниенсе»
16 января 2023, 22:07 | Обновлено 16 января 2023, 22:18
317
0
Клуб УПЛ «Днепр-1» близок к подписанию бразильского футболиста по имени Хайнер Монжардим.
27-летний правый защитник имеет опыт выступлений в различных бразильских лигах, включая топ-дивизион.
Прошлый сезон Хайнер провел в клубе «Атлетико Гоияниенсе» (23 матча без забитых голов).
Официальное подтверждение трансфера «Днепра-1» ожидается в ближайшее время.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 января 2023, 16:10 5
Могут быть проблемы, если бой пройдет в Лондоне
Футбол | 16 января 2023, 18:08 0
Команда забила три гола
Футбол | 16.01.2023, 18:01
Футбол | 16.01.2023, 09:15
Футбол | 16.01.2023, 09:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2023, 23:00 10
14.01.2023, 22:40 167
15.01.2023, 02:08 1
14.01.2023, 20:37
16.01.2023, 06:40 2
14.01.2023, 18:17 3
15.01.2023, 16:08 14
15.01.2023, 09:05 7