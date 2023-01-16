ПОВОРОЗНЮК: «Мудрик? Украина получила медийное супероружие в Англии»

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Поворознюк прокомментировал трансфер вингера Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси» (на украинском языке):

«Отже, Мудрик у Челсі. 100 мільйонів. Сума вражає. Менше 10 матчів за збірну і менше 10 матчів у ЛЧ. Щось подібне було із трансфером Фелікса в Атлетико.

Не пам’ятаю, щоб клуби так тиснули на рішення футболіста до офіційного оголошення. На своїх офіційних ресурсах Челсі і Шахтар розказали про домовленість, але не про закриття угоди. Мудрик фінально не погоджувався?

Напевно, Арсенал ще був у грі і потрібно було схилити Мудрика перейти саме в Челсі. Впевнений, Мудрик до останнього хотів в Арсенал. Але він міг взагалі втратити шанс зараз грати в топ клубі.

Кілька років тому Шахтар не продав Матвієнка до Арсеналу. Інтерес сьогодні не обіцяє інтересу завтра.

Україна отримала медійну суперзброю в Англії і топ чемпіонаті. Кількість підписників Мудрика вже взлетіла майже до мільйона фоловерів. Після перших матчів і голів ця цифра збільшиться в рази. Поведінка, зовнішність і стиль Мудрика завжди будуть привертати до себе увагу.

Із першого дня війни Мудрик показав себе патріотом. Перейшов публічно на українську мову, медійно підтримував Україну, на презентації Челсі був з прапором України. Передбачаю наступне тату Мудрика з українською символікою🇺🇦

Шахтар зірвав куш. Рік тому Мудрик навіть не був основним гравцем клубу. Але ким тепер його замінити навіть маючи 100 мільйонів? Суперталановиті бразильці не поїдуть. Українці яких повернули: Швед, Зубков, Петряк поки не роблять різницю на полі.

Шахтар зараз зможе дозволити кілька серйозних трансферів. Головним в меню на українському ринку виглядає Рух зі своєю молоддю. Сапуга в центр поля точно виглядає хорошою опцією за рекордну суму для Руха.

Судаков і Матвієнко зараз виглядають футболістами яких також можна дорого продати в Європу. Але чи поставить трансфер Мудрика перед ними шлагбаум, навіть якщо буде велика пропозиція?

100 мільйонів достатньо, щоб сформувати нову команду під високі цілі. Чи змінить Шахтар свою політику і акцент на латиноамериканцях? Якісних доступних українців зараз мало на ринку. Можливо, хорватський ринок стане новим пріоритетом?

Чи вірите тепер ви, що Мудрик зможе виграти Золотий м'яч? Здається, сам Мудрик в цьому ніколи не сумнівався».