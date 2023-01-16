ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
Мхитарян нарисовал карту Армении с Нагорным Карабахом, что не понравилось Азербайджану
Экс-игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян попал в скандал.
Футболист итальянского «Интера» снялся в сюжете клубного телевидения, в ходе которого армянский игрок нарисова карту Армении с Нагорным Карабахом.
На эти действия игрока сразу же отреагировали азербайджанские пользователи в соцсетях, «Карабах», а также и сама Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, которая намерена пожаловаться на Мхитаряна в УЕФА и Федерацию футбола Италии.
Дело в том, что Нагорный Карабах – так называемая самопровозглашенная республика, расположенная между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана, хотя живут там преимущественно армяне. Уже более 40 лет между Арменией и Азербайджаном длится конфликт по поводу этой территории, а россия поддерживает Армению в этом вопросе.
Отметим, что Мхитарян выступал в УПЛ с 2009 по 2013 год. С 2009 по 2010 год Генрих играл за донецкий «Металлург», отыграв в футболке клуба 37 матчей и забив 12 голов. В 2010 он перешел в донецкий «Шахтер», где за 3 года сыграл 72 матча и оформив 38 голов.
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