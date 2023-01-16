Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мне 33 года, но я все еще молод. Мечтал вернуться»
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 18:48 |
729
0

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мне 33 года, но я все еще молод. Мечтал вернуться»

Украинский игрок прокомментировал возвращение в команду

16 января 2023, 18:48 |
729
0
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мне 33 года, но я все еще молод. Мечтал вернуться»
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Защитник Ярослав Ракицкий оценил свое возвращение в «Шахтер», где он выступал с 2009 по 2019 год. Игрок получил контракт до конца нынешнего сезона.

– Ярослав, рады снова видеть тебя в «Шахтере». Каково это – вернуться в родной клуб? Как прошла встреча с командой?
– Всегда мечтал вернуться в «Шахтер». Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только «Шахтеру». Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им.

– С кем из клуба общался перед возвращением в «Шахтер»?
– Я разговаривал с Дарио, вчера говорил с тренером – мы друг друга поняли. Все зависит от меня. Несмотря на возраст, 33 года, я все еще молод и буду стараться, буду навязывать тренеру свою кандидатуру, чтобы попадать в стартовый состав.

– Ты как никто другой знаешь «Шахтер», долго выступал за команду. Что можешь сказать о нынешнем молодом украинском «Шахтере»?
– Я смотрел практически все матчи в Лиге чемпионов, и мне очень понравилась игра. Ребята молодые не боятся, плюс есть опытные парни, которые помогают – хороший баланс. И есть куда расти, это не предел. Надеюсь, с каждой тренировкой и с каждой игрой «Шахтер» будет набирать обороты, идти вперед и добиваться своих целей.

– Что скажешь о тренерской философии Игора Йовичевича?
– Я еще не тренировался в общей группе, но все тактики мне понятны. Буду слушать тренера, вникать в тактику – и, думаю, понимание придет ко мне быстро.

– Какие лично твои цели и амбиции в нынешнем «Шахтере»?
– Амбиции у «Шахтера» одни – всегда быть первым и в еврокубках добиваться хороших результатов. А моя задача – помочь команде. Если я помогу команде достичь результата, то буду рад сам, а там уже пусть оценивают меня другие.

– Под каким номером будешь играть?
– Под 44-м.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер показал момент возвращения Ракицкого в команду
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Футбол | 16 января 2023, 09:15 5
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне

Она больше, чем есть у игрока в «Динамо»

РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Футбол | 16 января 2023, 07:52 3
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году

Михаил уже тогда равнялся на лучших футболистов мира

Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
Футбол | 15.01.2023, 22:00
Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык
Футбол | 16.01.2023, 14:13
ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык
ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул основной вратарь Билык
Наполи: сезон без суеверий?
Футбол | 16.01.2023, 13:15
Наполи: сезон без суеверий?
Наполи: сезон без суеверий?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
14.01.2023, 22:40 167
Футбол
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
15.01.2023, 03:03 2
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
14.01.2023, 18:17 3
Футбол
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
15.01.2023, 11:45 1
Баскетбол
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
15.01.2023, 02:08 1
Хоккей
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
15.01.2023, 16:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности