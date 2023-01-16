Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мне 33 года, но я все еще молод. Мечтал вернуться»

Защитник Ярослав Ракицкий оценил свое возвращение в «Шахтер», где он выступал с 2009 по 2019 год. Игрок получил контракт до конца нынешнего сезона.

– Ярослав, рады снова видеть тебя в «Шахтере». Каково это – вернуться в родной клуб? Как прошла встреча с командой?

– Всегда мечтал вернуться в «Шахтер». Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только «Шахтеру». Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им.

– С кем из клуба общался перед возвращением в «Шахтер»?

– Я разговаривал с Дарио, вчера говорил с тренером – мы друг друга поняли. Все зависит от меня. Несмотря на возраст, 33 года, я все еще молод и буду стараться, буду навязывать тренеру свою кандидатуру, чтобы попадать в стартовый состав.

– Ты как никто другой знаешь «Шахтер», долго выступал за команду. Что можешь сказать о нынешнем молодом украинском «Шахтере»?

– Я смотрел практически все матчи в Лиге чемпионов, и мне очень понравилась игра. Ребята молодые не боятся, плюс есть опытные парни, которые помогают – хороший баланс. И есть куда расти, это не предел. Надеюсь, с каждой тренировкой и с каждой игрой «Шахтер» будет набирать обороты, идти вперед и добиваться своих целей.

– Что скажешь о тренерской философии Игора Йовичевича?

– Я еще не тренировался в общей группе, но все тактики мне понятны. Буду слушать тренера, вникать в тактику – и, думаю, понимание придет ко мне быстро.

– Какие лично твои цели и амбиции в нынешнем «Шахтере»?

– Амбиции у «Шахтера» одни – всегда быть первым и в еврокубках добиваться хороших результатов. А моя задача – помочь команде. Если я помогу команде достичь результата, то буду рад сам, а там уже пусть оценивают меня другие.

– Под каким номером будешь играть?

– Под 44-м.