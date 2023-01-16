Верес запланировал шесть спаррингов в Турции. Стали известны соперники

Украинский футбольный клуб из Ровно «Верес» запланировал шесть спаррингов в Турции.

Соперниками «Вереса» станут чемпион Армении «Пюник» (Ереван), чемпион Латвии «Валмиера», чемпион Кыргызстана «Абдыш-Ата» (Кант), серебряный призер чемпионата Эстонии «Левадия» (Таллин), а также украинские «Ворскла» и «Полесье».

4 февраля: Верес – Пюник

18 февраля: Верес – Валмиера

24 февраля: Верес – Абдыш-Ата

Поединки против «Ворсклы», «Полесья» и «Левадии» футболисты «Вереса» сыграют на международном турнире Winter Cup. Его расписание будет официально обнародовано позже.