Украина. Премьер лига16 января 2023, 18:45 | Обновлено 16 января 2023, 18:46
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Верес запланировал шесть спаррингов в Турции. Стали известны соперники
Ровенский клуб проведет первый матч 4 февраля
16 января 2023, 18:45 | Обновлено 16 января 2023, 18:46
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Украинский футбольный клуб из Ровно «Верес» запланировал шесть спаррингов в Турции.
Соперниками «Вереса» станут чемпион Армении «Пюник» (Ереван), чемпион Латвии «Валмиера», чемпион Кыргызстана «Абдыш-Ата» (Кант), серебряный призер чемпионата Эстонии «Левадия» (Таллин), а также украинские «Ворскла» и «Полесье».
- 4 февраля: Верес – Пюник
- 18 февраля: Верес – Валмиера
- 24 февраля: Верес – Абдыш-Ата
Поединки против «Ворсклы», «Полесья» и «Левадии» футболисты «Вереса» сыграют на международном турнире Winter Cup. Его расписание будет официально обнародовано позже.
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