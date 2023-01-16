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  4. Верес запланировал шесть спаррингов в Турции. Стали известны соперники
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 18:45 | Обновлено 16 января 2023, 18:46
211
0

Верес запланировал шесть спаррингов в Турции. Стали известны соперники

Ровенский клуб проведет первый матч 4 февраля

16 января 2023, 18:45 | Обновлено 16 января 2023, 18:46
211
0
Верес запланировал шесть спаррингов в Турции. Стали известны соперники
ФК Верес. Юрий Вирт

Украинский футбольный клуб из Ровно «Верес» запланировал шесть спаррингов в Турции.

Соперниками «Вереса» станут чемпион Армении «Пюник» (Ереван), чемпион Латвии «Валмиера», чемпион Кыргызстана «Абдыш-Ата» (Кант), серебряный призер чемпионата Эстонии «Левадия» (Таллин), а также украинские «Ворскла» и «Полесье».

  • 4 февраля: Верес – Пюник
  • 18 февраля: Верес – Валмиера
  • 24 февраля: Верес – Абдыш-Ата

Поединки против «Ворсклы», «Полесья» и «Левадии» футболисты «Вереса» сыграют на международном турнире Winter Cup. Его расписание будет официально обнародовано позже.

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учебно-тренировочные сборы Верес Ровно товарищеские матчи Пюник Левадия Ворскла Полтава Полесье Житомир Winter Cup 2023 Валмиера
Источник ФК Верес
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