Украина. Премьер лига16 января 2023, 18:27 | Обновлено 16 января 2023, 18:29
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ВИДЕО. Шахтер показал момент возвращения Ракицкого в команду
Пока что договор до конца сезона
16 января 2023, 18:27 | Обновлено 16 января 2023, 18:29
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«Шахтер» провел короткую презентацию защитника Ярослава Ракицкого, который 16 января подписал с клубом контракт до конца сезона.
Игрок является воспитанником команды, которую он покинул в 2019 году, перейдя в «Зенит». После этого были выступления в Турции, а в состав «Шахтера» Ярослав вернулся свободным агентом.
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