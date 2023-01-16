ВИДЕО. Шахтер показал момент возвращения Ракицкого в команду

«Шахтер» провел короткую презентацию защитника Ярослава Ракицкого, который 16 января подписал с клубом контракт до конца сезона.

Игрок является воспитанником команды, которую он покинул в 2019 году, перейдя в «Зенит». После этого были выступления в Турции, а в состав «Шахтера» Ярослав вернулся свободным агентом.