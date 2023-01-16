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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 18:27 | Обновлено 16 января 2023, 18:29
1171
0

ВИДЕО. Шахтер показал момент возвращения Ракицкого в команду

Пока что договор до конца сезона

16 января 2023, 18:27 | Обновлено 16 января 2023, 18:29
1171
0
ВИДЕО. Шахтер показал момент возвращения Ракицкого в команду
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

«Шахтер» провел короткую презентацию защитника Ярослава Ракицкого, который 16 января подписал с клубом контракт до конца сезона.

Игрок является воспитанником команды, которую он покинул в 2019 году, перейдя в «Зенит». После этого были выступления в Турции, а в состав «Шахтера» Ярослав вернулся свободным агентом.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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