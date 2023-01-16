Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк опроверг слухи о том, что его задержала СБУ.

16 января в некоторых Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что Поворознюк был задержан.

Ответ бизнесмена не заставил себя ждать:

«Слава Украине, слава ВСУ. Хотел бы обратиться ко всем украинцам, своим поклонникам в первую очередь. Снова с утра распространили фейк, что меня арестовали, что я арестован СБУ. Не хочу это комментировать. Хочу сказать только одно: это все неправда, это все полный бред. Снова вас, люди добрые, хотят сделать лохами.



Сейчас Поворознюк в таком тренде, что как только он сказал «Доброе утро, Украина», его к вечеру миллион человек посмотрел. Каждый желает раскрутить свой канал. И каждый сейчас будет такое выбрасывать, что на уши не натянешь.

Я вас всех прошу: не видитесь на это, не заходите никуда и ничего не смотрите. Вот он я, жив-здоров. Если хотите узнать правду, зайдите ко мне на канал, в мой Telegram-канал. Все, что будет со мной, вы будете знать первыми. Не ведитесь на эти фейки и не давайте зарабатывать на себе деньги всем этим идиотам, желающим это делать».