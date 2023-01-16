Перед сбором. Черноморец забил 4 гола в контрольном матче
Одесская команда готовится к сбору
Перед вылетом на сбор в Турцию «Черноморец» частично основным составом провел спарринг с командой Второй лиги «Реал Фарма».
Команда Романа Григорчука выиграла со счетом 4:1.
«Черноморец» – «Реал Фарма» Одесса – 4:1
Голы: Войтиховский (9, 49), Селин (20), Штогрин (87) - Кошкин (13)
«Черноморец»: Варакута (капитан) (Даскалица, 68), Салюк, Селин (Янчук, 68), Белый (Дихтярук, 68), Штогрин, Баранюк, Плакса, Алефиренко (Романов, 68), Урсолов, Гладкий (Черткоев, 60), Войтиховский (О. Ратушняк, 68)
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