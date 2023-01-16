Перед сбором. Черноморец забил 4 гола в контрольном матче

Перед вылетом на сбор в Турцию «Черноморец» частично основным составом провел спарринг с командой Второй лиги «Реал Фарма».

Команда Романа Григорчука выиграла со счетом 4:1.

«Черноморец» – «Реал Фарма» Одесса – 4:1

Голы: Войтиховский (9, 49), Селин (20), Штогрин (87) - Кошкин (13)

«Черноморец»: Варакута (капитан) (Даскалица, 68), Салюк, Селин (Янчук, 68), Белый (Дихтярук, 68), Штогрин, Баранюк, Плакса, Алефиренко (Романов, 68), Урсолов, Гладкий (Черткоев, 60), Войтиховский (О. Ратушняк, 68)