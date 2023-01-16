Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер представил эксклюзивные футболки с благодарностью Мудрику
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 16:52 |
1396
1

ФОТО. Шахтер представил эксклюзивные футболки с благодарностью Мудрику

Клуб поблагодарил игрока

16 января 2023, 16:52 |
1396
1
ФОТО. Шахтер представил эксклюзивные футболки с благодарностью Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Шахтер» сообщил о том, что представил для продажи эксклюзивные футболки с благодарностью полузащитнику Михаилу Мудрику, который в воскресенье перебрался в «Челси» за 100 миллионов евро.

Футболки можно приобрести в клубном магазине, но количество товара ограничено.

Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов объявил о том, что часть суммы отправит на поддержку украинским военным.

По теме:
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Арсенал разочарован, но не паникует из-за ситуации с Мудриком
Ринат АХМЕТОВ: «Красивой игре Мудрика будет аплодировать вся Европа»
Шахтер Донецк Михаил Мудрик
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
Футбол | 16 января 2023, 11:15 6
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси

Михаил будет ворочать миллионами

Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Футбол | 15 января 2023, 20:31 10
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби

Команда Микеля Артеты удержала преимущество, которое добыла в первом тайме

Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
Футбол | 15.01.2023, 22:00
Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
Футбол | 16.01.2023, 16:28
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа
Футбол | 16.01.2023, 14:55
Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа
Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Вот уже и  прибыль  пошла.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
15.01.2023, 16:43 9
Футбол
Умер Сергей Долбилов
Умер Сергей Долбилов
14.01.2023, 18:53 4
Бокс
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
15.01.2023, 11:10
Теннис
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
Универсиада. Сборная Украины проиграла в овертайме
15.01.2023, 02:08 1
Хоккей
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
15.01.2023, 09:05 7
Бокс
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
15.01.2023, 04:30 3
Футбол
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
15.01.2023, 16:08 14
Футбол
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
14.01.2023, 23:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности