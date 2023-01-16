Украина. Премьер лига16 января 2023, 16:52 |
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ФОТО. Шахтер представил эксклюзивные футболки с благодарностью Мудрику
Клуб поблагодарил игрока
16 января 2023, 16:52 |
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«Шахтер» сообщил о том, что представил для продажи эксклюзивные футболки с благодарностью полузащитнику Михаилу Мудрику, который в воскресенье перебрался в «Челси» за 100 миллионов евро.
Футболки можно приобрести в клубном магазине, но количество товара ограничено.
Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов объявил о том, что часть суммы отправит на поддержку украинским военным.
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