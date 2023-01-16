ФОТО. Шахтер представил эксклюзивные футболки с благодарностью Мудрику

«Шахтер» сообщил о том, что представил для продажи эксклюзивные футболки с благодарностью полузащитнику Михаилу Мудрику, который в воскресенье перебрался в «Челси» за 100 миллионов евро.

Футболки можно приобрести в клубном магазине, но количество товара ограничено.

Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов объявил о том, что часть суммы отправит на поддержку украинским военным.