Георгий БУЩАН: «Не знаю, кто будет тренером сборной Украины»

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан оценил тот факт, что сборная Украины осталась без главного тренера после ухода Александра Петракова.

«Знаю, что у Петракова завершился контракт и главного тренера у нас нет. Честно говоря, не знаю, кто будет наставником».

«А что касается Александра Петракова, то у меня только приятные воспоминания, он мне доверял, у нас были нормальные отношения», — сказал Бущан.

Петраков возглавил сборную Армении, а главным кандидатом на работу в сборной Украины называется Сергей Ребров.