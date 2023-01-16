Георгий БУЩАН: «Не знаю, кто будет тренером сборной Украины»
Национальная команда осталась без тренера
Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан оценил тот факт, что сборная Украины осталась без главного тренера после ухода Александра Петракова.
«Знаю, что у Петракова завершился контракт и главного тренера у нас нет. Честно говоря, не знаю, кто будет наставником».
«А что касается Александра Петракова, то у меня только приятные воспоминания, он мне доверял, у нас были нормальные отношения», — сказал Бущан.
Петраков возглавил сборную Армении, а главным кандидатом на работу в сборной Украины называется Сергей Ребров.
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