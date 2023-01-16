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  4. Георгий БУЩАН: «Не знаю, кто будет тренером сборной Украины»
Чемпионат Европы
16 января 2023, 15:13 |
214
0

Георгий БУЩАН: «Не знаю, кто будет тренером сборной Украины»

Национальная команда осталась без тренера

16 января 2023, 15:13 |
214
0
Георгий БУЩАН: «Не знаю, кто будет тренером сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан оценил тот факт, что сборная Украины осталась без главного тренера после ухода Александра Петракова.

«Знаю, что у Петракова завершился контракт и главного тренера у нас нет. Честно говоря, не знаю, кто будет наставником».

«А что касается Александра Петракова, то у меня только приятные воспоминания, он мне доверял, у нас были нормальные отношения», — сказал Бущан.

Петраков возглавил сборную Армении, а главным кандидатом на работу в сборной Украины называется Сергей Ребров.

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сборная Украины по футболу Георгий Бущан Александр Петраков
Источник FootballHub
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