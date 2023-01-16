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  4. ВИДЕО. Арсенал ищет форварда, Мудрик в топ-3, ставим на Эмполи
Италия
16 января 2023, 14:31 | Обновлено 16 января 2023, 14:51
379
1

ВИДЕО. Арсенал ищет форварда, Мудрик в топ-3, ставим на Эмполи

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

16 января 2023, 14:31 | Обновлено 16 января 2023, 14:51
379
1
ВИДЕО. Арсенал ищет форварда, Мудрик в топ-3, ставим на Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Арсенал готов отдать 80 млн за форварда Ювентуса
2. Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored
3. Трансфер Мудрика стал вторым по дороговизне зимним подписанием в истории АПЛ
4. Прогноз на матч Эмполи - Сампдория

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex196
Никто бы никогда не дал за Мудрика 100 .шахтер хотел 100 за год а дали 70 за 7 лет .за фелеша заплатили аренду больше 11 за полгода 
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