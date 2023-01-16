Италия16 января 2023, 14:31 | Обновлено 16 января 2023, 14:51
379
1
ВИДЕО. Арсенал ищет форварда, Мудрик в топ-3, ставим на Эмполи
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
16 января 2023, 14:31 | Обновлено 16 января 2023, 14:51
379
1
1. Арсенал готов отдать 80 млн за форварда Ювентуса
2. Зинченко получил хорошую оценку от WhoScored
3. Трансфер Мудрика стал вторым по дороговизне зимним подписанием в истории АПЛ
4. Прогноз на матч Эмполи - Сампдория
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2023, 09:15 5
Она больше, чем есть у игрока в «Динамо»
Футбол | 15 января 2023, 20:25 19
В программе ТаТоТаке сообщили, что в трансфере вингера участвовали посредники
Футбол | 16.01.2023, 07:52
Футбол | 16.01.2023, 10:12
Футбол | 16.01.2023, 05:20
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Никто бы никогда не дал за Мудрика 100 .шахтер хотел 100 за год а дали 70 за 7 лет .за фелеша заплатили аренду больше 11 за полгода
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2023, 03:28 12
15.01.2023, 16:25 107
15.01.2023, 02:08 1
15.01.2023, 16:08 14
15.01.2023, 20:31 10
14.01.2023, 18:17 3
14.01.2023, 20:37
15.01.2023, 11:10