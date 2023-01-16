Наполи: сезон без суеверий?

Произносить вслух, что «Наполи» является реальным претендентом на чемпионство, в Италии (особенно в Милане, Турине и Риме) как-то никогда не спешили. Даже когда на «Сан-Паоло» царил аргентинский волшебник Диего Марадона. Мол, есть большая итальянская тройка (излишне напоминать, кто в нее входит), а относительно шансов других на скудетто точить лясы, тем более, еще тогда, когда и первый круг не финишировал, не стоит. А вот как раз в этом сезоне досрочных голосов за «Наполи» как за грядущего триумфатора серии А хватает. Некоторые даже называют «Партенопеи» безальтернативным кандидатом. Ну, примерно как на политических выборах в тоталитарных странах. В чем же секрет прогресса неаполитанцев?

Грузино-нигерийская феерия

Конечно, легче всего объяснить успех неаполитанцев феерической игрой левого вингера Хвичи Кварацхелии и центрального нападающего Виктора Осимхена. И действительно, у грузина по системе гол+пас сейчас 17 баллов (7+10), а у нигерийца – 16 (12+4). Бросается в глаза ощутимое преобладание голов над ассистами у африканца и одновременно превалирование голевых передач над голами у кавказца. Это, очевидно, обусловлено их расположением на поле: левый вингер по определению призван больше отдавать, а меньше забивать, а центрфорвард наоборот.

Кварацхелию, или Кварадону (а такое прозвище еще нужно заслужить) никак нельзя назвать эгоистом на футбольном поле. Так, в его арсенале есть и изысканный дриблинг (исторически присущая самым ярким представителям грузинской футбольной школы жажда импровизации), и прекрасное видение поля (какой голевой пас-конфетку он отдал на Виктора во 2-м тайме матча «Наполи» – «Ювентус»!), незаурядная скорость, умение оперативно оценить ситуацию на поле и принять правильное решение. Хвича – пластичный футболист, который, такое впечатление, обладает какой-то заоблачной жаждой борьбы и нуждается в ее утолении.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен

Виктора, в то же время, конечно, можно назвать более эгоистичным игроком. Но это будет поверхностное суждение. 70-миллионный (стоимость в евро, предлагаемая сайтом transfermarkt.de) уроженец Лагоса, бесспорно, прежде всего, нацелен на ворота противника, однако не гнушается и ювелирных передач на партнеров, пребывающих в более выгодных позициях. Другое дело, что те не всегда используют его передачи наиболее эффективно. Весомое преимущество Осимхена в том, что он в свои 24 года накопил уже немалый опыт игры в разных европейских чемпионатах (немецком, французском, бельгийском) и словно вобрал в себя разнообразные футбольные культуры. У него соседствуют немецкая атлетичность и дух победителя с французской изысканностью, итальянская и бельгийская тактическая грамотность с африканской вездесущностью. Да и на втором этаже его игра чуть ли не идеальна. Еще каких-то 6 лет назад цена на него не превышала 3,5 млн евро, а теперь он является самым дорогим игроком в клубе – лидере серии А.

Лучано Спаллетти (он, кроме понимания в футбольной тактической архитектуре, известен своей коллекцией… молотков, а парой таких «молотков» в передней линии, которые есть в его распоряжении, сейчас может похвастать отнюдь не каждый из конкурентов!) подчеркнул выдающуюся роль двух своих главных креативщиков во время триумфального матча против «Юве», под занавес поединка заменив последовательно обоих под стоячую овацию переполненного стадиона. А сколько раз знаменитый голос неаполитанского стадиона Даниэле «Децибел» Беллини (когда он был малышом, фотография Марадоны стояла в спальне возле его кровати) выкрикивал имена этих двух звезд во время объявления их как авторов голов! Если не ошибаюсь, 9 раз грузина и 12 (!) раз нигерийца!

Оцените: «Ювентус», имеющий лучшую оборону в серии А (а это определение чуть ли не является свидетельством того, что это лучшая оборона в Европе!), пропустил до поединка против неаполитанцев 7 мячей в чемпионате в 17 играх и целых 5 мячей в одном матче против «Партенопеи»!

Минус, переходящий в плюс

В начале сезона подискутировал немного с итальянским коллегой, услышав от него не слишком положительные отзывы о защите «Наполи». Да, может, защитники неаполитанского клуба и небезгрешны, однако меньшим количеством пропущенных мячей, чем лидер чемпионата, может похвалиться разве что «Старая Синьора». Но после пятничного фиаско (еще и 13-го числа!) «Юве», пожалуй, не до хвастовства-похвальбы!

Так, по возобновлении чемпионата Италии после паузы на мундиаль-2022 заметил некоторую неуверенность в сугубо защитных действиях и оборонцев, и ориентированных на защиту полузащитников «Наполи». И Амир Ррахмани ошибался неоднократно (в игре против «Юве» новоиспеченный чемпион мира Анхель Ди Мария простил косовара-албанца, не попав в ворота после ошибки неаполитанского центрдефа), и Ким Мин Дже иногда допускал неуверенность в защите, и Станислав Лоботка не всегда был безупречен.

Однако защитники забивают и ассистируют, и не от случая к случаю, а регулярно, и все без исключения! Левый защитник Мариу Руй с 6-тью голевыми передачами – 2-й после Хвичи среди лучших ассистентов в «Наполи». А Ррахмани так зарядил по воротам «Юве» на старте 2-го тайма, что заставил напрочь забыть о своих оборонительных огрехах. Для косовара-албанца этот гол стал первым в чемпионате, а его коллеги-защитники уже отмечались голами до этого. Чисто психологически оборонцы после ошибок стремятся реабилитироваться, а в том тотальном футболе, который исповедует «Наполи», места для голевых подвигов хватает всем. И защитникам в частности. Так мнимый минус ненадежности в разрушении замыслов супостата переходит в плюс креативности у ворот оппонентов. И там как раз и проявляются дополнительные преимущества ориентированных якобы на защиту игроков: изобретательность и двуногость невысокого ростом Лоботки, воистину двужильность Франка Ангиссы, сила и гренадерство Ррахмани и Ким Мин Дже и т. д. В то же время, каким бы непримиримым бойцом ни был кореец во время игры, но именно он в матче против «Юве» попросил партнеров по команде остановить атаку, чтобы врачи оказали помощь игроку команды-соперницы чемпиону мира Анхелю ди Марии. Показательно, не так ли?

Тактическая постановка

В основном Лучано Спалетти исповедует в «Наполи» игровую схему 4–3–3.

При ней, как правило, немаловажную роль играют вингеры. Если о Кварацхелии в этом сезоне говорено-переговорено, писано-переписано, то уроженцу Рима Маттео Полетано куда меньше времени и полос уделяют медийщики. В контексте неаполитанского правого фланга целесообразно, по-моему, отметить взаимодополнение Политано и капитана «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. На первый взгляд показатель гол+пас Политано (3+3) не впечатляет, однако вдвоем с Ди Лоренцо они обеспечивают интенсивное правостороннее движение «Наполи». Невысокий, молниеносный Маттео и коренастый, словно скала Джованни – удивительно эффективное сочетание. Как отмечают злые языки, «правый фланг едва ли не единственное, что является итальянским в неитальянском в целом «Наполи». Не согласен. Итальянского в «Партенопеи» хватает: страсть, тактическая грамотность («спаллеттизм», как все чаще говорят на Апеннинах), бурные дискуссии с Фемидой с характерной жестикуляцией. Однако в то же время африкано-восточноевропейский микс добавляет красок в игру безоговорочного лидера чемпионата Италии. В восточноевропейском контексте, кроме уже упоминавшихся исполнителей, сакцентирую внимание на исключительной важности Петра Зелиньского (идет на 3-м месте в списке лучших ассистентов в «Наполи» в серии А этого сезона) и Элифа Элмаса (вполне оправдывает обязывающий ник джокера, ведь выходя в основе менее чем в трети матчей, тем не менее (игра слов!), является 3-м бомбардиром команды в чемпионате после Осимхена и Кварацхелии).

Ну и, конечно, убийственное оружие современного «Наполи» – это прессинг! Наследники футбольной славы Марадоны настолько прихватили «Ювентус» в игре лидеров в минувшую пятницу, не давая ни малейшего просвета, что «Старая Синьора» большую часть матча выглядела совершенно растерянной. Молниеносная скорость принятия решений на поле неаполитанцами, безупречная игра «партенопейцев» в одно касание, похоже, стали неожиданными для туринцев. А в последний раз подобное сокрушительное поражение 1:5 в чемпионате «бьянко-нери» терпели 30 лет назад, когда уступили «Пескаре».

Вслух о самом сокровенном

Тифози «Наполи» обычно чрезвычайно суеверны. Будь-то главный тифозо степенный президент клуба 73-летний кинопродюсер Аурелио ди Лаурентис, будь-то оскароносный кинорежиссер и сценарист Паоло Соррентино, или же кинодива София Лорен («Мы все в Неаполе сумасшедшие»), то ли 25-летний популярный итальянский рэпер Анастасио, или же татуированные неформалы из группировок Ultras Napoli, Mastiffs или Vecchi Lions. Однако сейчас даже самые суеверные из них (сказал бы, самые неверующие из Фом) уже полноголосно-громко твердят о чемпионских амбициях любимцев.

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Кого попало, конечно, не назовут «командой, демонстрирующей самый привлекательный футбол в Европе». Что может помешать команде Лучано Спаллетти? По-моему, опасность кроется в том, что их преследует не один из традиционных грандов, а вся супертройка кальчо в полном составе. И «Милан», и «Интер», и «Ювентус» ой как пристально следят друг за другом, а потому будут рвать жилы, иногда даже не вспоминая о «Наполи». А когда трое твоих преследователей наперегонки несутся в пьедестал, ты рискуешь потерять бдительность, ведь основной конкурент не определен, внимание несколько распылено. Другим рифом может стать исключительная привлекательность Лиги чемпионов для «Партенопеи». Когда отовсюду звучит громогласная ода твоему фаворитизму в главном клубном соревновании континента, ты так или иначе будешь обращать на это внимание. В то же время погоня за двумя зайцами – штука обманчивая. А вот среди оппонентов «Наполи», расположившихся неподалеку в турнирной таблице, не все обременены лигочемпионскими страстями. И отголосок евроконкуренции может быть длинным для подопечных Спаллетти.

Фактор чемпионата мира? Ну, аргентино-французское представительство в «Старой Синьоре» в прошлую пятницу не смогло сломать ход борьбы. Наелись футболом финалисты мундиаля? Может быть, и так. Во всяком случае, в составе «Наполи», похоже, многие игроки только начинают лакомиться изысканной футбольной трапезой этого сезона, и до переедания «партенопейцам» ох как далеко! Как бы то ни было, а кто хочет много собрать, должен хорошо засевать.

Домунидальная посевная у неаполитанцев получилась безупречной. Постмундиальная подкормка – небеспроблемна, но вполне приемлемая. И пусть до жатвы еще далеко, все необходимое для удачной уборочной кампании в «Наполи» есть (заметил, что подавляющее большинство игроков основы неаполитанского клуба сейчас оценивается в едва ли не самую высокую стоимость в своей карьере!). А приняв во внимание все предостережения, можно и преодолеть сомнения в чемпионском предначертании неаполитанцев!

Алексей РЫЖКОВ