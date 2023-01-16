Черноморец отбыл на тренировочный сбор. Известна дата первого спарринга

Утром 16 января игроки «Черноморца» отбыли на тренировочный сбор.



К основному составу команды присоединились два игрока «Черноморца» U-19 – опорный полузащитник Александр Баранюк и форвард, лучший бомбардир «моряков» в юношеском первенстве Станислав Урсолов. Вместе с клубом летит в Турцию и новичок клуба. О его подписании «моряки» обещают сообщить позже.



Кроме интенсивных тренировок одесситов во время сборов ждут контрольные поединки. Сообщается, что соперники – команды из разных европейских чемпионатов. Первая игра запланирована на 21 января.

Первую часть сезона «Черноморец» завершил на 15 строчке турнирной таблицы УПЛ.