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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 10:04 |
56
0

Черноморец отбыл на тренировочный сбор. Известна дата первого спарринга

Одесский клуб начинает подготовку ко второй части сезона

16 января 2023, 10:04 |
56
0
Черноморец отбыл на тренировочный сбор. Известна дата первого спарринга
ФК Черноморец

Утром 16 января игроки «Черноморца» отбыли на тренировочный сбор.

К основному составу команды присоединились два игрока «Черноморца» U-19 – опорный полузащитник Александр Баранюк и форвард, лучший бомбардир «моряков» в юношеском первенстве Станислав Урсолов. Вместе с клубом летит в Турцию и новичок клуба. О его подписании «моряки» обещают сообщить позже.

Кроме интенсивных тренировок одесситов во время сборов ждут контрольные поединки. Сообщается, что соперники – команды из разных европейских чемпионатов. Первая игра запланирована на 21 января.

Первую часть сезона «Черноморец» завершил на 15 строчке турнирной таблицы УПЛ.

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Александр Баранюк Станислав Урсолов Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Черноморец
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