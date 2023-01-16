Australian Open16 января 2023, 07:15 |
154
0
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 17 января
Во вторник на корты Мельбурна выйдет один представитель Украины
16 января 2023, 07:15 |
154
0
17 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижних половинах одиночных сеток.
Во вторник на корты Мельбурна выйдет один представитель Украины.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. Первый круг
Корт №17, 1-й запуск (02:00)
Алексей Крутых (№188 ATP) [Q] – Диего Шварцман (№26 WTA) [23]
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2023, 16:08 14
Десятка занята Пулишичем
Футбол | 15 января 2023, 15:07 33
Российский комментатор шокирован суммой
Теннис | 15.01.2023, 12:07
Футбол | 16.01.2023, 00:15
Футбол | 15.01.2023, 20:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.01.2023, 16:54 6
15.01.2023, 11:11 5
14.01.2023, 18:17 3
14.01.2023, 23:00 10
14.01.2023, 10:09 56
15.01.2023, 16:25 102
14.01.2023, 16:57 4
15.01.2023, 02:08 1