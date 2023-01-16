Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 17 января

17 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижних половинах одиночных сеток.



Во вторник на корты Мельбурна выйдет один представитель Украины.



Расписание матчей с участием украинцев



Australian Open. Первый круг



​Корт №17, 1-й запуск (02:00)

Алексей Крутых (№188 ATP) [Q] – Диего Шварцман (№26 WTA) [23]

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