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Australian Open
16 января 2023, 07:15 |
154
0

Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 17 января

Во вторник на корты Мельбурна выйдет один представитель Украины

16 января 2023, 07:15 |
154
0
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 17 января
ATP. Алексей Крутых

17 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в нижних половинах одиночных сеток.

Во вторник на корты Мельбурна выйдет один представитель Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Первый круг

​Корт №17, 1-й запуск (02:00)
Алексей Крутых (№188 ATP) [Q] – Диего Шварцман (№26 WTA) [23]

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расписание Australian Open 2023 Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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