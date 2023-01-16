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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 03:45 |
163
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Днепра стал тренером Львова

Николай Медин – ассистент Олега Дулуба

16 января 2023, 03:45 |
163
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Днепра стал тренером Львова
Instagram. Николай Медин

Легендарный голкипер украинского футбольного клуба «Днепр» Николай Медин стал ассистентом главного тренера ФК «Львов».

Наставником команды сейчас является Олег Дулуб.

50-летний специалист будет работать с вратарями. На этой должности 50-летний Николай Медин заменил Александра Бабака.

Главным клубом в карьере Медина был «Днепр», за который он выступал с 1988 по 1996 год и с 1998 по 2005 год.

Отметим, что голкипер выиграл пять бронзовых медалей чемпионата Украины и трижды стал финалистом Кубка, отстояв за команду в сумме 205 матчей. Также Медин тренировал молодежную команду «Днепра», работал в штабе первой команды, с юношами СК «Днепр-1», «Никополем« и ВПК-Агро.

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Николай Медин Олег Дулуб Львов назначение тренера Днепр
Источник ФК Львов
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