ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Днепра стал тренером Львова
Николай Медин – ассистент Олега Дулуба
Легендарный голкипер украинского футбольного клуба «Днепр» Николай Медин стал ассистентом главного тренера ФК «Львов».
Наставником команды сейчас является Олег Дулуб.
50-летний специалист будет работать с вратарями. На этой должности 50-летний Николай Медин заменил Александра Бабака.
Главным клубом в карьере Медина был «Днепр», за который он выступал с 1988 по 1996 год и с 1998 по 2005 год.
Отметим, что голкипер выиграл пять бронзовых медалей чемпионата Украины и трижды стал финалистом Кубка, отстояв за команду в сумме 205 матчей. Также Медин тренировал молодежную команду «Днепра», работал в штабе первой команды, с юношами СК «Днепр-1», «Никополем« и ВПК-Агро.
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