ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера отметилась знаковым голом впервые за 18 лет

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо отметился голом в матче чемпионата Паранаэнсе по футболу за местный «Атлетико» против «Рио-Бранко».

Этот матч стал первым для 37-летнего бразильца после возвращения в этот чемпионат. В итоге «Атлетико» уверенно обыграл «Рио-Бранко» со счетом 4:0, а сам Фернандиньо забил четвертый гол в этой встрече.

Отметим, что в последний раз Фернандиньо играл в лиге Паранаэнсе в 2005 году в составе «Атлетико Паранаэнсе». Тогда команде удалось дойти до финала и там обыграть «Фламенго» со счетом 1:0.

К слову, после того трофея летом 2005 года бразилец перешел в донецкий «Шахтер», в составе которого отыграл восемь лет: 284 поединка, 26 голов и 33 ассиста. С «горняками» Фернандиньо выиграл 16 трофеев, в том числе и Кубок УЕФА в 2009 году.

В июле 2013 года бразилец был продан за 40 миллионов евро в «Манчестер Сити», где он также провел девять успешных сезонов. Вернулся в свой родной клуб Фернандиньо летом 2022 года.