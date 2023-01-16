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  4. ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера отметилась знаковым голом впервые за 18 лет
Бразилия
16 января 2023, 02:51 | Обновлено 16 января 2023, 03:44
372
1

ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера отметилась знаковым голом впервые за 18 лет

Фернандиньо помог «Атлетико Паранаэнсе» обыграть соперника

16 января 2023, 02:51 | Обновлено 16 января 2023, 03:44
372
1
ВИДЕО. Экс-звезда Шахтера отметилась знаковым голом впервые за 18 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо отметился голом в матче чемпионата Паранаэнсе по футболу за местный «Атлетико» против «Рио-Бранко».

Этот матч стал первым для 37-летнего бразильца после возвращения в этот чемпионат. В итоге «Атлетико» уверенно обыграл «Рио-Бранко» со счетом 4:0, а сам Фернандиньо забил четвертый гол в этой встрече.

Отметим, что в последний раз Фернандиньо играл в лиге Паранаэнсе в 2005 году в составе «Атлетико Паранаэнсе». Тогда команде удалось дойти до финала и там обыграть «Фламенго» со счетом 1:0.

К слову, после того трофея летом 2005 года бразилец перешел в донецкий «Шахтер», в составе которого отыграл восемь лет: 284 поединка, 26 голов и 33 ассиста. С «горняками» Фернандиньо выиграл 16 трофеев, в том числе и Кубок УЕФА в 2009 году.

В июле 2013 года бразилец был продан за 40 миллионов евро в «Манчестер Сити», где он также провел девять успешных сезонов. Вернулся в свой родной клуб Фернандиньо летом 2022 года.

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Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе чемпионат Бразилии по футболу видео
Источник Sport.ua
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Дані Рохас
Ферне вроде 37 уже... Красиво, в родной клуб вернулся
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