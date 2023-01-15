Лунин без изменений. Реал и Барселона назвали составы на Суперкубок Испании

Сегодня, в воскресенье, 15 января, в решающей игре розыгрыша Суперкубка Испании в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на поле стадиона «Кинг Фахд» отношения выяснят мадридский «Реал» и «Барселона». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд – Карло Анчелотти в «Реале» и Хави в «Барселоне» - огласили стартовые составы подопечных. Ворота «сливочных» по традиции будет защищать бельгиец Тибо Куртуа. Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин традиционно займет место на скамейке запасных.

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Ф. Менди, Кросс, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген — Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде, Бускетс, Гави, Педри, Ф. де Йонг, Левандовски, Дембеле.