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Бельгия
15 января 2023, 16:07 | Обновлено 15 января 2023, 16:22
166
0

Cыч – в старте Кортрейка на матч с Гентом

Команда украинца попробует продлить победную серию

15 января 2023, 16:07 | Обновлено 15 января 2023, 16:22
166
0
Cыч – в старте Кортрейка на матч с Гентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч (слева)

В воскресенье, 15 января, в матче 20-го тура бельгийского чемпионата команда «Кортрейк», цвета которой защищает украинский полузащитник Алексей Сыч, сыграет на выезде с «Гентом».

Украинец Сыч попал в стартовый состав свой команды. Для него это будет 12 игра в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии. Алексей имеет в активе 1 гол.

«Кортрейк» в таблице чемпионата Бельгии с 18-ю очками занимает 15-е место, аккурат перед трио аутсайдеров. В двух последних матчах Сыч и Ко добились побед, благодаря чему покинули зону вылета. У «Гента» 5-я позиция и 31 пункт. Команда в двух последних матчах осталась без побед – ничья и поражение.

Игра «Гент» – «Кортрейк» начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Алексей Сыч Кортрейк чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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