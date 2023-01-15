Cыч – в старте Кортрейка на матч с Гентом
Команда украинца попробует продлить победную серию
В воскресенье, 15 января, в матче 20-го тура бельгийского чемпионата команда «Кортрейк», цвета которой защищает украинский полузащитник Алексей Сыч, сыграет на выезде с «Гентом».
Украинец Сыч попал в стартовый состав свой команды. Для него это будет 12 игра в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии. Алексей имеет в активе 1 гол.
«Кортрейк» в таблице чемпионата Бельгии с 18-ю очками занимает 15-е место, аккурат перед трио аутсайдеров. В двух последних матчах Сыч и Ко добились побед, благодаря чему покинули зону вылета. У «Гента» 5-я позиция и 31 пункт. Команда в двух последних матчах осталась без побед – ничья и поражение.
Игра «Гент» – «Кортрейк» начнется в 17:00 по киевскому времени.
Deze 11 Kerels komen straks aan de aftrap tegen Gent! 👊— KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 15, 2023
KOMAAN VEEKAA!!! 🔥#GNTKVK 🔴⚪️ pic.twitter.com/lQsCrZbgK7
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