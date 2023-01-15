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  4. Георгий БУЩАН: «Игроки Динамо были морально замучены»
Украина. Премьер лига
15 января 2023, 14:22 | Обновлено 15 января 2023, 14:32
1066
2

Георгий БУЩАН: «Игроки Динамо были морально замучены»

Команда неудачно провела первую часть сезона

15 января 2023, 14:22 | Обновлено 15 января 2023, 14:32
1066
2
Георгий БУЩАН: «Игроки Динамо были морально замучены»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь Георгий Бущан рассказал о том, почему «Динамо» неудачно провело первую часть сезона: команда вылетела из еврокубков, а в чемпионате Украины идет на 3-м месте.

«Мы, наверное, первыми начали играть весной, потом мы были в сборной месяц или больше. Отдохнули 6-7 дней, а затем матчи, спарринги... Мы форму набрали, а потом, когда начался чемпионат, мы как-то остановились. Все это оставило свой след».

«Много ездили, были морально замучены этим. Когда ты в Украине находишься и здесь взрывы, то ты переживаешь все это проще, потому что твои родные с тобой. А когда ты в другой страны и читаешь это все в интернете, то намного сложнее все переносить», — сказал Бущан.

Киевляне 20 января отправятся на сбор в Турцию.

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Динамо Киев Георгий Бущан чемпионат Украины по футболу
Источник FootballHub
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Комментарии 2
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zhyr
Аж захотілось їх пожаліти.
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+2
donnerwetter
Их замучили идеей фикс  что они обязательно должны стать чемпионами.  Пусть почитают слова тен Хага после серии побед.  Типа мы знаем своё место и про чемпионство речь  пока не идёт.  Так и тут. Играйте в своё удовольствие, а результаты придут. 
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-1
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