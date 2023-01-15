Георгий БУЩАН: «Игроки Динамо были морально замучены»

Вратарь Георгий Бущан рассказал о том, почему «Динамо» неудачно провело первую часть сезона: команда вылетела из еврокубков, а в чемпионате Украины идет на 3-м месте.

«Мы, наверное, первыми начали играть весной, потом мы были в сборной месяц или больше. Отдохнули 6-7 дней, а затем матчи, спарринги... Мы форму набрали, а потом, когда начался чемпионат, мы как-то остановились. Все это оставило свой след».

«Много ездили, были морально замучены этим. Когда ты в Украине находишься и здесь взрывы, то ты переживаешь все это проще, потому что твои родные с тобой. А когда ты в другой страны и читаешь это все в интернете, то намного сложнее все переносить», — сказал Бущан.

Киевляне 20 января отправятся на сбор в Турцию.