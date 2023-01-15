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Australian Open
15 января 2023, 13:49 | Обновлено 15 января 2023, 14:52
335
0

Элина СВИТОЛИНА: «Постараюсь быть готовой к лету»

Украинская теннисистка призналась, что 7 месяцев не брала в руки ракетку

15 января 2023, 13:49 | Обновлено 15 января 2023, 14:52
335
0
Элина СВИТОЛИНА: «Постараюсь быть готовой к лету»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, когда планирует вернуться на корт после беременности.

«Я не брала в руки ракетку 7 месяцев. Хотела отключиться от тенниса. Возможно, для меня это было слишком из-за того, что произошло в конце февраля, из-за всех нервов и давления. Турниры, в которых я сыграла, наверное, были для меня слишком тяжелыми. Была очень рада полностью отключиться. Сейчас для меня цель – вернуться, но уверена, что не пожалею, что взяла этот отпуск.

Постараюсь быть готовой к лету, но стараюсь не торопиться. Знаю, мне нужно быть очень сильной, чтобы вернуться в тур, потому что сейчас теннис требует быть очень сильной физически. Все группы мышц должны быть готовы, а после того, как не играла больше семи месяцев и не работала так много после беременности, конечно, мое тело теперь другое. И мне нужно разбить все на мельчайшие части, чтобы собрать всю силу своего тела, которая мне понадобится, если хочу вернуться на вершину.

Уверена, что все топ-теннисистки после беременности очень много работали, чтобы вернуться туда, где были. Некоторые из них стали даже лучше. Так что это, безусловно, дает мне надежду и мотивацию, что я могу сделать то же самое», – сказала Свитолина.

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Элина Свитолина беременность
Источник New York Times
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