Денис ПОПОВ: «Петраков? Одни уходят, другие приходят»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Денис Попов оценил уход из национальной команды наставника Александра Петракова, который теперь будет работать со сборной Армении.

«Как отреагировал на уход Петракова? Да никак не отреагировал. Вы знаете, как все быстро меняется. Одни уходят, другие приходят».

«У меня с Васильевичем нормальные отношения, остались приятные воспоминания», — сказал Попов.

УАФ все еще не объявила, кто будет работать со сборной Украины на старте отбора Евро-2024. Главным претендентом является Сергей Ребров.