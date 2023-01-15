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  4. Трансфер Мудрика: бонусы Шахтера зависят от результатов Челси в АПЛ и ЛЧ
Англия
15 января 2023, 13:30 |
2006
2

Трансфер Мудрика: бонусы Шахтера зависят от результатов Челси в АПЛ и ЛЧ

Игрок уже сегодня перейдет в состав Синих

15 января 2023, 13:30 |
2006
2
Трансфер Мудрика: бонусы Шахтера зависят от результатов Челси в АПЛ и ЛЧ
ФК Шахтер

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Челси» планирует уже сегодня провести презентацию хавбека Михаила Мудрика на стадионе Стэмфорд Бридж.

Официальное объявление о трансфере и подписании контракта до 2030 года должно состояться в ближайшие часы. Известно, что «Шахтер» получит около 100 миллионов евро, в том числе различные бонусы.

Сообщается, что часть бонусов завязаны на общие выступления «Челси»: «Шахтер» будет получать деньги в случае завоевания командой титула АПЛ или Лиги чемпионов в течение срока действия контракта игрока.

Мудрик после подписания контракта планирует вернуться в расположение «Шахтера», чтобы попрощаться с командой.

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трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Лига чемпионов
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Фіолетово на Мудрика з його 10-20 щоденними новинами, на Челсі з його справами в АПЛ, на бонуси. Це такі другорядні речі зараз в умовах страшної щоденної війни. 
Мудрик-Мессі-Роналдо живуть своїм життям, їм до лампочки, що відбувається в Україні, десь в провінційних містах чи на фронті. То чому ми маємо переживати та витрачати свій час на те, як щодня живе Мудрик-Мессі-Роналдо?
Подивитися раз на тиждень футбол - можливо відпочити так, але не більше. Більше часу на Мудрика та Мессі мають витрачати фахівці, для яких футбол - це бізнес, професія, діяльність, або серйозне хоббі.
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+2
Tatiana Tam
Норм. Ні перше, ні друге їм не світить)))) Але в наступному сезоні можуть поборотиися за ЛК
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0
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