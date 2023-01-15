Трансфер Мудрика: бонусы Шахтера зависят от результатов Челси в АПЛ и ЛЧ
Игрок уже сегодня перейдет в состав Синих
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Челси» планирует уже сегодня провести презентацию хавбека Михаила Мудрика на стадионе Стэмфорд Бридж.
Официальное объявление о трансфере и подписании контракта до 2030 года должно состояться в ближайшие часы. Известно, что «Шахтер» получит около 100 миллионов евро, в том числе различные бонусы.
Сообщается, что часть бонусов завязаны на общие выступления «Челси»: «Шахтер» будет получать деньги в случае завоевания командой титула АПЛ или Лиги чемпионов в течение срока действия контракта игрока.
Мудрик после подписания контракта планирует вернуться в расположение «Шахтера», чтобы попрощаться с командой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Красные дьяволы» обыграли «горожан» со счетом 2:1
Фабрицио Романо опубликовал новый твит по трансферу украинца
Мудрик-Мессі-Роналдо живуть своїм життям, їм до лампочки, що відбувається в Україні, десь в провінційних містах чи на фронті. То чому ми маємо переживати та витрачати свій час на те, як щодня живе Мудрик-Мессі-Роналдо?
Подивитися раз на тиждень футбол - можливо відпочити так, але не більше. Більше часу на Мудрика та Мессі мають витрачати фахівці, для яких футбол - це бізнес, професія, діяльність, або серйозне хоббі.