Трансфер Мудрика: бонусы Шахтера зависят от результатов Челси в АПЛ и ЛЧ

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Челси» планирует уже сегодня провести презентацию хавбека Михаила Мудрика на стадионе Стэмфорд Бридж.

Официальное объявление о трансфере и подписании контракта до 2030 года должно состояться в ближайшие часы. Известно, что «Шахтер» получит около 100 миллионов евро, в том числе различные бонусы.

Сообщается, что часть бонусов завязаны на общие выступления «Челси»: «Шахтер» будет получать деньги в случае завоевания командой титула АПЛ или Лиги чемпионов в течение срока действия контракта игрока.

Мудрик после подписания контракта планирует вернуться в расположение «Шахтера», чтобы попрощаться с командой.