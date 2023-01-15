Нужно больше вингеров. Челси близок к подписанию игрока ПСВ
Мудрика и Фелиша мало
Наставник ПСВ Рууд ван Нистлелрой подтвердил, что «Челси» близок к подписанию талантливого вингера команды Нони Мадуэке, хотя Синие в январе уже оформили переход Жоау Фелиша и близки к трансферу Михаила Мудрика.
«Мы уже ищем замену Мадуэке. Все идет к тому, что мы его потеряем в январе. Знаю, что «Челси» готов его подписать, хотя я бы этого не хотел».
«Однако решение принимает клуб, очень уж высокий интерес к Нони», — сказал ван Нистелрой.
20-летний англичанин оценивается в 35-40 миллионов евро.
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