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  4. Нужно больше вингеров. Челси близок к подписанию игрока ПСВ
Англия
15 января 2023, 13:11 |
1179
2

Нужно больше вингеров. Челси близок к подписанию игрока ПСВ

Мудрика и Фелиша мало

15 января 2023, 13:11 |
1179
2
Нужно больше вингеров. Челси близок к подписанию игрока ПСВ
Sky Sports. Нони Мадуэке

Наставник ПСВ Рууд ван Нистлелрой подтвердил, что «Челси» близок к подписанию талантливого вингера команды Нони Мадуэке, хотя Синие в январе уже оформили переход Жоау Фелиша и близки к трансферу Михаила Мудрика.

«Мы уже ищем замену Мадуэке. Все идет к тому, что мы его потеряем в январе. Знаю, что «Челси» готов его подписать, хотя я бы этого не хотел».

«Однако решение принимает клуб, очень уж высокий интерес к Нони», — сказал ван Нистелрой.

20-летний англичанин оценивается в 35-40 миллионов евро.

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Челси ПСВ Чуквунонсо Мадуэке трансферы АПЛ трансферы Михаил Мудрик
Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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Gargantua
поразительно, но форварда они покупать так и не собираются.
Фелиш у них забивалой будет?
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Gargantua
Пулисик на выход. А Стерлинг?
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