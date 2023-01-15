Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал срочно ищет альтернативы Мудрику. Уже есть три претендента
Англия
15 января 2023, 12:13 |
1411
2

Арсенал срочно ищет альтернативы Мудрику. Уже есть три претендента

У клуба осталось мало времени

15 января 2023, 12:13 |
1411
2
Арсенал срочно ищет альтернативы Мудрику. Уже есть три претендента
Sky Sports. Рафинья

По информации Sky Sports, «Арсенал» в срочном порядке начал поиски альтернативы Михаилу Мудрику, которого перехватил «Челси», хотя была уверенность, что украинец окажется в команде Микеля Артеты.

Теперь у «Арсенала», который приложил максимум усилий для подписания Мудрика, остается две недели, чтобы усилить состав.

Сообщается, что клуб проявляет интерес к вингеру «Байера» Муссе Диаби, хавбеку «Вильярреала» Еремо Пино и игроку «Барселоны» Рафинье.

Главным кандидатом на трансфер называют Рафинью, который не имеет стабильной игровой практики в команде Хави.

По теме:
Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси полностью доверяет тренеру, Мудрик – одно из доказательств
Где смотреть онлайн финал Суперкубка Испании Реал – Барселона
Арсенал Лондон трансферы АПЛ Мусса Диаби Ереми Пино Рафинья Диас Барселона
Источник Sky Sports
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Мудрик собирается посетить ближайший матч Челси
Футбол | 15 января 2023, 03:15 0
Источник: Мудрик собирается посетить ближайший матч Челси
Источник: Мудрик собирается посетить ближайший матч Челси

15 января в 16:00 по Киеву «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас»

ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
Футбол | 14 января 2023, 18:05 9
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ

Украинец сцепился с Эльюнусси

Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Футбол | 14.01.2023, 16:25
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Футбол | 14.01.2023, 23:23
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Футбол | 15.01.2023, 04:30
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Сказки продолжаются типа Мудрика перехватил Челси.Такое было уже сто раз .Уже был игрок Байера и форму мерял.Никто никого не перехватил .только когда официальное подписание контракта можно сказать что сделка закончена .
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рупольдинг. Украина – одиннадцатая в женской эстафете, Норвегия – первая
Рупольдинг. Украина – одиннадцатая в женской эстафете, Норвегия – первая
14.01.2023, 16:57 4
Биатлон
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
13.01.2023, 20:51 8
Футбол
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
13.01.2023, 10:54
Теннис
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
13.01.2023, 19:22 17
Футбол
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
14.01.2023, 22:40 161
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
14.01.2023, 18:17 3
Футбол
Умер Сергей Долбилов
Умер Сергей Долбилов
14.01.2023, 18:53 4
Бокс
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности