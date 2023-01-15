Арсенал срочно ищет альтернативы Мудрику. Уже есть три претендента

По информации Sky Sports, «Арсенал» в срочном порядке начал поиски альтернативы Михаилу Мудрику, которого перехватил «Челси», хотя была уверенность, что украинец окажется в команде Микеля Артеты.

Теперь у «Арсенала», который приложил максимум усилий для подписания Мудрика, остается две недели, чтобы усилить состав.

Сообщается, что клуб проявляет интерес к вингеру «Байера» Муссе Диаби, хавбеку «Вильярреала» Еремо Пино и игроку «Барселоны» Рафинье.

Главным кандидатом на трансфер называют Рафинью, который не имеет стабильной игровой практики в команде Хави.