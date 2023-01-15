Челси полностью доверяет тренеру, Мудрик – одно из доказательств

По информации The Athletic, руководство «Челси» полностью доверяет наставнику Грэму Поттеру, несмотря на то, что команда угодила в кризис и находится в десяти очках от топ-4 АПЛ.

Еще во время чемпионата мира Поттер приехал в Калифорнию, где у него была встреча с владельцами клуба, которые убедили тренера в полной поддержке со стороны руководства.

А подписание Михаила Мудрика, который в ближайшее время должен оформить контракт, будет одним из доказательств доверия к наставнику, просившего усилить атаку именно украинским игроком. Ради этого Синие в последний момент перебили предложение «Арсенала» и готовы отдать «Шахтеру» 100 миллионов евро.

Как уже сообщалось ранее, Поттер звонил Мудрику, чтобы убедить его перебраться в «Челси», хотя футболист хотел оказаться в «Арсенале». Тот факт, что «Челси» отдает 100 миллионов евро за игрока, которого хочет тренер, является доказательством доверия к специалисту.

Кроме того, клуб в нынешнем сезоне уволил тренера Томаса Тухеля, поэтому менеджмент не хочет создавать впечатление хаоса с постоянными уходами и приходами наставников.