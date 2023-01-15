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Англия
15 января 2023, 11:32 | Обновлено 15 января 2023, 11:34
2506
7

Челси полностью доверяет тренеру, Мудрик – одно из доказательств

В клубе уверены, что тренер с новыми игроками исправит ситуацию

15 января 2023, 11:32 | Обновлено 15 января 2023, 11:34
2506
7
Челси полностью доверяет тренеру, Мудрик – одно из доказательств
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

По информации The Athletic, руководство «Челси» полностью доверяет наставнику Грэму Поттеру, несмотря на то, что команда угодила в кризис и находится в десяти очках от топ-4 АПЛ.

Еще во время чемпионата мира Поттер приехал в Калифорнию, где у него была встреча с владельцами клуба, которые убедили тренера в полной поддержке со стороны руководства.

А подписание Михаила Мудрика, который в ближайшее время должен оформить контракт, будет одним из доказательств доверия к наставнику, просившего усилить атаку именно украинским игроком. Ради этого Синие в последний момент перебили предложение «Арсенала» и готовы отдать «Шахтеру» 100 миллионов евро.

Как уже сообщалось ранее, Поттер звонил Мудрику, чтобы убедить его перебраться в «Челси», хотя футболист хотел оказаться в «Арсенале». Тот факт, что «Челси» отдает 100 миллионов евро за игрока, которого хочет тренер, является доказательством доверия к специалисту.

Кроме того, клуб в нынешнем сезоне уволил тренера Томаса Тухеля, поэтому менеджмент не хочет создавать впечатление хаоса с постоянными уходами и приходами наставников.

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Источник The Athletic
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Комментарии 7
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Tasha19
Ага, літом Челсі так само Тухелю довіряли, і купували футболістів для нього))
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+3
Tatiana Tam
Всьо ідьот по плану. За ЛЄ/ЛК можна поборотися, хоча шанси не дуже
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+2
Alex196
Раба продадут не туда куда он захочет а куда велят хозяева 
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+2
AK.228
Подивимось … потенційно Челсі звісно краще 
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+1
zzg77
Какая разница где играть, если ты классный игрок? Вопрос один - классный ли ты игрок??? Сумма сделки никак не отражается на мастерстве.
Ответить
+1
Pavlo Chopa
Американцям потрібен прибутковий бізнес,а сам футбол мабуть *тотаке*.
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0
bzzzzzz
Полная фигня. Зачем тогда было его приглашать, если потом пол команды менять надо.  И так был бомбезный состав. Я бы еще понял если б какой-то Гвардиолла пришел, а так... не пойми что за тренер
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0
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