Айнтрахт, Брюгге и другие клубы. У Цыганкова было много вариантов

По информации ТаТоТаке, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков перейдет в испанскую «Жирону», хотя имел интерес со стороны целого ряда клубов.

В их числе представитель Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт, бельгийские «Брюгге» и «Андерлехт», нидерландский ПСВ и многие другие.

Однако Цыганков уже на следующей неделе подпишет контракт с «Жироной», которая в Ла Лиге идет на 11-й позиции.

Ранее стало известно, что лишь «Жирона» готова сейчас заплатить деньги за переход, тогда как остальные клубы предпочитали договориться с игроком о предварительном контракте и трансфере свободным агентом после завершения сезона.