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Украина. Премьер лига
15 января 2023, 10:52 |
620
1

Айнтрахт, Брюгге и другие клубы. У Цыганкова было много вариантов

Однако украинец окажется в скромной «Жироне»

15 января 2023, 10:52 |
620
1
Айнтрахт, Брюгге и другие клубы. У Цыганкова было много вариантов
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

По информации ТаТоТаке, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков перейдет в испанскую «Жирону», хотя имел интерес со стороны целого ряда клубов.

В их числе представитель Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт, бельгийские «Брюгге» и «Андерлехт», нидерландский ПСВ и многие другие.

Однако Цыганков уже на следующей неделе подпишет контракт с «Жироной», которая в Ла Лиге идет на 11-й позиции.

Ранее стало известно, что лишь «Жирона» готова сейчас заплатить деньги за переход, тогда как остальные клубы предпочитали договориться с игроком о предварительном контракте и трансфере свободным агентом после завершения сезона.

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Динамо Киев Виктор Цыганков Жирона Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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