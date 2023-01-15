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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мудрик — копия Мбаппе, будет интересно следить за ним»
Украина. Премьер лига
15 января 2023, 09:23 |
879
7

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мудрик — копия Мбаппе, будет интересно следить за ним»

Тренер «Динамо» очень высоко оценивает потенциал украинца

15 января 2023, 09:23 |
879
7
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мудрик — копия Мбаппе, будет интересно следить за ним»
ФК Шахтер

Наставник «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынскому журналисту Эмануэлю Рошу коротко прокомментировал вероятный переход хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика в «Челси».

«Мудрик — копия Мбаппе. Будет интересно следить за ним и наблюдать его игру в команде более высокого уровня. Его уровень и перспектива не могут ставиться под вопрос», — уверен Луческу.

Ожидается, что в сегодня Мудрик прибудет в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Трансфер игрока оценивается в 100 миллионов евро.

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трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси Мирча Луческу Динамо Киев Килиан Мбаппе
Источник Twitter
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Комментарии 7
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DK1961
1. Мбаппе один в один может накрутить 3-4 игроков соперника разом. Мудрик может их только ОББЕЖАТЬ. Это совершенно разные вещи. Техника - непопоставима ни по каким параметрам.
2. Мбаппе достаточно много голов забивает головой, за Мудриком что-то я этого не припомню, т.к. игра головой - его далеко не лучшее качество.
3. Мбаппе, может "завести" партнеров, когда игра не идет (пример - второй тайм основного времени матча с аргами в финале ЧМ). У Мудрика - наоборот - при сильном давлении и большом перевесе противника руки  (и ноги) опускаются и помощь партнерам он перестает оказывать (пример - вторая игра с немцами в ЛЧ).
Сравнивать трехколесный велосипед (Мудрика) с гоночным "Феррари" (Мбаппе) не вижу никакого смысла.
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0
Alex196
Мы живём в мире огромных денег .где люди давно товар .их покупают и продают не спрашивая .У нас даже судьи имеют тарифы по взятками за правильное решение .любого судью покупают а некоторые даже бесплатно выполнят любое указание после окрика президента или его замов .Мудрик как и любой другой будет играть не там где ему хочется а даже за сборную племени орангутангов в Африке если хозяева его получат вожделенные 100 миллионов 
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-2
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Tatiana Tam
Копія без техніки, бачення поля і будь-яких інших якостей окрім швидкості?
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-3
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