Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мудрик — копия Мбаппе, будет интересно следить за ним»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынскому журналисту Эмануэлю Рошу коротко прокомментировал вероятный переход хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика в «Челси».

«Мудрик — копия Мбаппе. Будет интересно следить за ним и наблюдать его игру в команде более высокого уровня. Его уровень и перспектива не могут ставиться под вопрос», — уверен Луческу.

Ожидается, что в сегодня Мудрик прибудет в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Трансфер игрока оценивается в 100 миллионов евро.