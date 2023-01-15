Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мудрик — копия Мбаппе, будет интересно следить за ним»
Тренер «Динамо» очень высоко оценивает потенциал украинца
Наставник «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынскому журналисту Эмануэлю Рошу коротко прокомментировал вероятный переход хавбека «Шахтера» Михаила Мудрика в «Челси».
«Мудрик — копия Мбаппе. Будет интересно следить за ним и наблюдать его игру в команде более высокого уровня. Его уровень и перспектива не могут ставиться под вопрос», — уверен Луческу.
Ожидается, что в сегодня Мудрик прибудет в Лондон, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Трансфер игрока оценивается в 100 миллионов евро.
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2. Мбаппе достаточно много голов забивает головой, за Мудриком что-то я этого не припомню, т.к. игра головой - его далеко не лучшее качество.
3. Мбаппе, может "завести" партнеров, когда игра не идет (пример - второй тайм основного времени матча с аргами в финале ЧМ). У Мудрика - наоборот - при сильном давлении и большом перевесе противника руки (и ноги) опускаются и помощь партнерам он перестает оказывать (пример - вторая игра с немцами в ЛЧ).
Сравнивать трехколесный велосипед (Мудрика) с гоночным "Феррари" (Мбаппе) не вижу никакого смысла.