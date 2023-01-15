Наставник Марселя: «Доволен Малиновским, но ему нужно время»

Украинский хавбек Руслан Малиновский после перехода в «Марсель» успел дебютировать, выйдя на замену, а в субботу игрок впервые вышел в основе новой команды, которая в Лиге 1 обыграла «Лорьян».

Наставник Игор Тудор доволен игрой новичка.

«Я рад, что нам удалось выиграть, но сейчас ни о каких больших амбициях мы не говорим. Впереди еще половина чемпионата, поэтому продолжаем работать».

«Здорово, что у меня есть такие игроки и мы держимся в топ-3. Малиновский? Руслан провел хороший матч, я доволен его игрой. Конечно, ему нужно время, чтобы понять модель игры новой команды».

«Уверен, все получится», — сказал Тудор.

Руслан провел на поле 66 минут.