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  4. Наставник Марселя: «Доволен Малиновским, но ему нужно время»
Франция
15 января 2023, 08:40 |
812
0

Наставник Марселя: «Доволен Малиновским, но ему нужно время»

Игрок уже дважды сыграл за новую команду

15 января 2023, 08:40 |
812
0
Наставник Марселя: «Доволен Малиновским, но ему нужно время»
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский после перехода в «Марсель» успел дебютировать, выйдя на замену, а в субботу игрок впервые вышел в основе новой команды, которая в Лиге 1 обыграла «Лорьян».

Наставник Игор Тудор доволен игрой новичка.

«Я рад, что нам удалось выиграть, но сейчас ни о каких больших амбициях мы не говорим. Впереди еще половина чемпионата, поэтому продолжаем работать».

«Здорово, что у меня есть такие игроки и мы держимся в топ-3. Малиновский? Руслан провел хороший матч, я доволен его игрой. Конечно, ему нужно время, чтобы понять модель игры новой команды».

«Уверен, все получится», — сказал Тудор.

Руслан провел на поле 66 минут.

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Марсель Руслан Малиновский Игор Тудор
Источник L'Equipe
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