Малиновский – в старте Марселя на матч с Лорьяном

В субботу, 14 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Лорьяном». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Украинский футболист Руслан Малиновский впервые попал в стартовый состав «Марселя». В прошлом туре он дебютировал за команду, но вышел на поле только во втором тайме.

Марсель: Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Малиновский, Ронжье, Верету, Колашинац, Ундер, Гендузи, Санчес

👇 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour cet #OMFCL, 1er match de l’année à l’@orangevelodrome et dernier match de la phase aller de cette saison de @Ligue1UberEats ! 👥 pic.twitter.com/x2xAygeAQG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023