Малиновский – в старте Марселя на матч с Лорьяном
Украинец впервые выйдет с первых минут в чемпионате Франции
В субботу, 14 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Лорьяном». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
Украинский футболист Руслан Малиновский впервые попал в стартовый состав «Марселя». В прошлом туре он дебютировал за команду, но вышел на поле только во втором тайме.
Марсель: Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Малиновский, Ронжье, Верету, Колашинац, Ундер, Гендузи, Санчес
👇 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour cet #OMFCL, 1er match de l’année à l’@orangevelodrome et dernier match de la phase aller de cette saison de @Ligue1UberEats ! 👥 pic.twitter.com/x2xAygeAQG— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023
🏠 Bien arrivés au coeur du volcan ! 🌋#OMFCL pic.twitter.com/19fcs4H31R— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023
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