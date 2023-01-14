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Франция
14 января 2023, 19:27 | Обновлено 14 января 2023, 19:28
486
0

Малиновский – в старте Марселя на матч с Лорьяном

Украинец впервые выйдет с первых минут в чемпионате Франции

14 января 2023, 19:27 | Обновлено 14 января 2023, 19:28
486
0
Малиновский – в старте Марселя на матч с Лорьяном
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 14 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Лорьяном». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Украинский футболист Руслан Малиновский впервые попал в стартовый состав «Марселя». В прошлом туре он дебютировал за команду, но вышел на поле только во втором тайме.

Марсель: Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Малиновский, Ронжье, Верету, Колашинац, Ундер, Гендузи, Санчес

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стартовые составы Лига 1 чемпионат Франции по футболу Марсель Лорьян Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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