Новое интересное видео опубликовано на YouTube-канале Записки украинского болельщика.

Перейдет ли Михаил Мудрик в Арсенал? Сумма потенциального трансфера уже известна.

Попробуем разобраться, сколько может стоить вингер «Шахтера», почему горняки просят 100 млн евро и почему с этим нельзя согласиться.

ВИДЕО. Сколько стоит Мудрик? Перейдет ли в Арсенал?