Украина. Премьер лига14 января 2023, 15:30 | Обновлено 14 января 2023, 15:31
536
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ВИДЕО. Сколько стоит Мудрик? Перейдет ли в Арсенал?
Новое интересное видео на YouTube-канале Записки украинского болельщика
14 января 2023, 15:30 | Обновлено 14 января 2023, 15:31
536
0
Новое интересное видео опубликовано на YouTube-канале Записки украинского болельщика.
Перейдет ли Михаил Мудрик в Арсенал? Сумма потенциального трансфера уже известна.
Попробуем разобраться, сколько может стоить вингер «Шахтера», почему горняки просят 100 млн евро и почему с этим нельзя согласиться.
ВИДЕО. Сколько стоит Мудрик? Перейдет ли в Арсенал?
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