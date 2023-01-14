Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сколько стоит Мудрик? Перейдет ли в Арсенал?
Украина. Премьер лига
14 января 2023, 15:30 | Обновлено 14 января 2023, 15:31
536
0

ВИДЕО. Сколько стоит Мудрик? Перейдет ли в Арсенал?

Новое интересное видео на YouTube-канале Записки украинского болельщика

14 января 2023, 15:30 | Обновлено 14 января 2023, 15:31
536
0
ВИДЕО. Сколько стоит Мудрик? Перейдет ли в Арсенал?
ЗУБ. Мудрик

Новое интересное видео опубликовано на YouTube-канале Записки украинского болельщика.

Перейдет ли Михаил Мудрик в Арсенал? Сумма потенциального трансфера уже известна.

Попробуем разобраться, сколько может стоить вингер «Шахтера», почему горняки просят 100 млн евро и почему с этим нельзя согласиться.

ВИДЕО. Сколько стоит Мудрик? Перейдет ли в Арсенал?

По теме:
ВИДЕО. Мудрик получил награду лучшего игрока Шахтера в 2022 году
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
Романо: Шахтер и Арсенал вскоре проведут новый раунд переговоров по Мудрику
Михаил Мудрик видео Записки украинского болельщика
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
Футбол | 13 января 2023, 17:10 4
ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку

Главный тренер «Арсенала» коротко прокомментировал трансферную сагу украинца

Антонио КАССАНО: «В Аллегри больше дерьма, чем души»
Футбол | 14 января 2023, 09:59 7
Антонио КАССАНО: «В Аллегри больше дерьма, чем души»
Антонио КАССАНО: «В Аллегри больше дерьма, чем души»

Скандальный форвард – о главном тренере «Ювентуса»

Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции
Футбол | 14.01.2023, 12:35
Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции
Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
Другие виды | 14.01.2023, 01:58
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Футбол | 14.01.2023, 10:51
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
13.01.2023, 10:36 1
Теннис
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
13.01.2023, 20:51 8
Футбол
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
12.01.2023, 20:53 7
Футбол
Рупольдинг. Украина – шестая в эстафете, Норвегия победила
Рупольдинг. Украина – шестая в эстафете, Норвегия победила
13.01.2023, 16:56 6
Биатлон
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
14.01.2023, 10:09 53
Футбол
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
12.01.2023, 19:20 3
Теннис
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
13.01.2023, 18:27
Война
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
13.01.2023, 05:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности