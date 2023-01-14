Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Бруну и Холанд выйдут в основе

Сегодня, 14 января «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ сыграет в дерби с «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласия, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Бруну Фернандеш, Эриксен, Фред, Каземиро, Марсьяль, Рэшфорд

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Касенлу, Родриго, Де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Холанд