Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Бруну и Холанд выйдут в основе
Англия
14 января 2023, 13:52 | Обновлено 14 января 2023, 14:58
313
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Бруну и Холанд выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

14 января 2023, 13:52 | Обновлено 14 января 2023, 14:58
313
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Бруну и Холанд выйдут в основе
ФК Манчестер Юнайтед

Сегодня, 14 января «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ сыграет в дерби с «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласия, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Бруну Фернандеш, Эриксен, Фред, Каземиро, Марсьяль, Рэшфорд

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Касенлу, Родриго, Де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Холанд

По теме:
Ман Юнайтед – Ман Сити. Большое дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Работа Арсенала началась еще три года назад»
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Бруну Фернандеш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Война | 13 января 2023, 18:27 0
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии

В 10 раз меньше врага

Без Месси, но в статусе чемпиона. Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2026?
Футбол | 14 января 2023, 12:00 7
Без Месси, но в статусе чемпиона. Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2026?
Без Месси, но в статусе чемпиона. Чего ждать от Аргентины на ЧМ-2026?

«Бело-голубым» предстоит сделать то, что ранее им никогда не удавалось – защитить титул сильнейшего

Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции
Футбол | 14.01.2023, 12:35
Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции
Названы соперники. Шахтер проведет 6 спаррингов на сборе в Турции
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Футбол | 13.01.2023, 16:22
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
Футбол | 13.01.2023, 16:42
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону
ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону
12.01.2023, 12:51
Футбол
Рупольдинг. Украина – шестая в эстафете, Норвегия победила
Рупольдинг. Украина – шестая в эстафете, Норвегия победила
13.01.2023, 16:56 6
Биатлон
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
13.01.2023, 14:56 4
Другие виды
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
12.01.2023, 13:59 17
Футбол
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
13.01.2023, 02:35 16
Футбол
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
14.01.2023, 01:58
Другие виды
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
12.01.2023, 12:10 21
Футбол
Усиление ВСУ в Соледаре и Бахмуте. Зеленский обсудил ситуацию на фронте
Усиление ВСУ в Соледаре и Бахмуте. Зеленский обсудил ситуацию на фронте
12.01.2023, 17:52 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности