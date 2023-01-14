Англия14 января 2023, 13:52 | Обновлено 14 января 2023, 14:58
313
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Бруну и Холанд выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
14 января 2023, 13:52 | Обновлено 14 января 2023, 14:58
313
0
Сегодня, 14 января «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ сыграет в дерби с «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласия, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Бруну Фернандеш, Эриксен, Фред, Каземиро, Марсьяль, Рэшфорд
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Касенлу, Родриго, Де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Холанд
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 13 января 2023, 18:27 0
В 10 раз меньше врага
Футбол | 14 января 2023, 12:00 7
«Бело-голубым» предстоит сделать то, что ранее им никогда не удавалось – защитить титул сильнейшего
Футбол | 14.01.2023, 12:35
Футбол | 13.01.2023, 16:22
Футбол | 13.01.2023, 16:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.01.2023, 12:51
13.01.2023, 16:56 6
13.01.2023, 14:56 4
12.01.2023, 13:59 17
13.01.2023, 02:35 16
Другие виды
12.01.2023, 12:10 21
12.01.2023, 17:52 4