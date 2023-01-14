ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Работа Арсенала началась еще три года назад»

Завтра, 15 января «Тоттенхэм» в 20-м туре АПЛ в лондонском дерби сыграет с «Арсеналом». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте провел пресс-конференцию накануне матча против лидеров чемпионата Англии: