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  4. ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Работа Арсенала началась еще три года назад»
Англия
14 января 2023, 12:53 |
579
1

ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Работа Арсенала началась еще три года назад»

Тренер «Тоттенхэма» – о матче против «Арсенала»

14 января 2023, 12:53 |
579
1
ВИДЕО. Антонио КОНТЕ: «Работа Арсенала началась еще три года назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Завтра, 15 января «Тоттенхэм» в 20-м туре АПЛ в лондонском дерби сыграет с «Арсеналом». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте провел пресс-конференцию накануне матча против лидеров чемпионата Англии:

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Антонио Конте Тоттенхэм Арсенал Лондон Тоттенхэм - Арсенал Английская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
А чому російська мова на українському сайті? Хочете бути толерантними з російським (московським) язіком?
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