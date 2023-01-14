Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед не боится играть ни с кем»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о дерби против «Сити»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандес поделился ожиданиями от дерби против «Манчестер Сити» (14 января):
«Вероятно, теперь вы видите команду, игра которой убеждает болельщиков и футболистов в том, что все правильно. Эта команда способна выигрывать матчи.
Сейчас перед каждой игрой мы чувствуем, что не боимся играть ни с кем. В прошлом такого не было.
Очевидно, фанаты верили в нас и доверяли команде, но в прошлом перед самыми сложными было ощущение, что все думают: «Сможем ли мы?» Но теперь, глядя на болельщиков, игроков и всех остальных, чувствуешь, что мы готовы встретиться с любой командой».
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