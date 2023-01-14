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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед не боится играть ни с кем»
Англия
14 января 2023, 12:19 |
40
0

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед не боится играть ни с кем»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – о дерби против «Сити»

14 января 2023, 12:19 |
40
0
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Манчестер Юнайтед не боится играть ни с кем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандес поделился ожиданиями от дерби против «Манчестер Сити» (14 января):

«Вероятно, теперь вы видите команду, игра которой убеждает болельщиков и футболистов в том, что все правильно. Эта команда способна выигрывать матчи.

Сейчас перед каждой игрой мы чувствуем, что не боимся играть ни с кем. В прошлом такого не было.

Очевидно, фанаты верили в нас и доверяли команде, но в прошлом перед самыми сложными было ощущение, что все думают: «Сможем ли мы?» Но теперь, глядя на болельщиков, игроков и всех остальных, чувствуешь, что мы готовы встретиться с любой командой».

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Источник The Telegraph
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