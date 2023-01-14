ВИДЕО. Аэробика и тренажерный зал. Футболисты Кривбасса начали подготовку

Криворожский «Кривбасс» продолжает работу на первом зимнем учебно-тренировочном сборе. Команда втягивается в работу, в двукратный ежедневный цикл подготовки ко второй части сезона.

Во вторник футболисты начали проходить медосмотр. Ежедневные тренировки чередуются с занятиями по аэробике и работой в тренажерном зале.

Первый сбор продлится до 18 января, после чего красно-белые возьмут курс на Турцию.