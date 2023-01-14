Украина. Премьер лига14 января 2023, 05:44 |
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ВИДЕО. Аэробика и тренажерный зал. Футболисты Кривбасса начали подготовку
Подопечные Юрия Вернидуба проводят первый учебно-тренировочный сбор
14 января 2023, 05:44 |
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Криворожский «Кривбасс» продолжает работу на первом зимнем учебно-тренировочном сборе. Команда втягивается в работу, в двукратный ежедневный цикл подготовки ко второй части сезона.
Во вторник футболисты начали проходить медосмотр. Ежедневные тренировки чередуются с занятиями по аэробике и работой в тренажерном зале.
Первый сбор продлится до 18 января, после чего красно-белые возьмут курс на Турцию.
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