Гендиректор Кривбасса: «Близость фронта играет свою роль»

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал последние кадровые изменения в команде.

– У «Кривбасса» сейчас три новичка – Лунев, Приходько, Бескаравайный. Насколько трудно было сработать так, чтобы пригласить этих исполнителей в команду?

– Лично я верю в каждого парня. Все наши трансферы проходят с согласия всех сторон, то есть новичок должен подходить Юрию Николаевичу, подходить с финансовой точки зрения, подходить нам медийно. Вообще, если учтены все эти стороны, то это очень хорошо. Сейчас в Кривбассе уже пять криворожских воспитанников - Шевченко, Рябов, Приходько, Стецков, Бескаравайный, и это очень хорошо. Мы подписали трех молодых футболистов, и по этим трансферам работали еще с лета. Для криворожского клуба это очень важно, чтобы играли именно воспитанники криворожского футбола. Люди, которые родились в Кривом Роге – это как хребет команды. Их все здесь знают, и они будут прославлять Кривбасс. После победы Украины болельщики вернутся на стадион, и они будут подгонять вперед именно своих ребят, криворожских игроков. Поэтому они не имеют права играть плохо (улыбается).

– Какой из этих трансферов был самым тяжелым?

- Каждый трансфер тяжелый. В нашей ситуации, когда началась полномасштабная война, каждый трансфер – это очень непросто. Процесс проходит сложнее, чем до войны. Ты начинаешь ценить то время, пока трансфер проходит. Никто никогда не думал, что Кривой Рог будет близок к линии боевых действий. То есть, это одна из причин, когда футболисты могут нам отказать. Мы стараемся сделать так, чтобы все футболисты в нашем клубе прогрессировали и развивались. Но близость фронта играет свою роль. С легионерами тоже сложно. Каждый легионер – отдельная история. Если легионер возвращается в клуб, значит, мы все делаем правильно.

– Еще можем ожидать трансферов от «Кривбасса»?

– Трансферная кампания никогда не завершается. Когда все думают, что мы отдыхаем, мы работаем. Трансферное окно официально открывается 31 января. Но переговоры и скаутинг ведутся 365 дней подряд, 24 часа в день. Думаю, еще несколько новичков у нас будет.