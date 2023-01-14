Массимилиано АЛЛЕГРИ: Не надо впадать в депрессию. Это всего лишь поражение

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение туринцев в матче против «Наполи» (1:5).

«Прежде всего, мы должны поздравить «Наполи» с их победой. Мы сели слишком глубоко в первые 20 минут, а затем пропустили второй гол, когда пытались отыграться. У нас были моменты и чувство, что мы могли забить, но это футбол, и каждый раз, когда футболисты «Наполи» наносили удар, он был результативным. Впереди долгий путь и много очков, поэтому мы должны работать и смотреть вперед. Это было заслуженное поражение. Иногда удача на вашей стороне, а иногда нет. Мы пытались переломить ситуацию к перерыву, но «Наполи» эту победу полностью заслужил.

Это поражение не значит, что мы должны опустить голову. Мы ранее одержали восемь побед подряд и должны вернуться на победный путь в Серии А и Кубке Италии. В последних матчах «Ювентус», как правило, забивал победные голы в завершающие отрезки, так что не было никаких признаков того, что у футболистов есть физическая усталость. Не надо впадать в депрессию. Это всего лишь поражение, и мы идем дальше».