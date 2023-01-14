ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал габонского полузащитника
Марио Лемина вернулся в АПЛ
«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с габонским полузащитником Марио Лемина.
29-летний футболист, ранее игравший в Премьер-лиге за «Саутгемптон» и «Фулхэм», подписал контракт с «волками» на два с половиной года с возможностью пролонгации еще на год.
Последним клубом полузащитника была французская «Ницца». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
В 2017 году Лемина с «Ювентусом» дошел до финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб уступил «Реалу».
Our latest addition... ✍️— Wolves (@Wolves) January 13, 2023
📸 @LeminaM_13#WelcomeLemina pic.twitter.com/fBg8tR265n
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