ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал габонского полузащитника

«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с габонским полузащитником Марио Лемина.

29-летний футболист, ранее игравший в Премьер-лиге за «Саутгемптон» и «Фулхэм», подписал контракт с «волками» на два с половиной года с возможностью пролонгации еще на год.

Последним клубом полузащитника была французская «Ницца». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В 2017 году Лемина с «Ювентусом» дошел до финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб уступил «Реалу».