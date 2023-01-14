Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал габонского полузащитника
Англия
14 января 2023, 02:43 |
44
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал габонского полузащитника

Марио Лемина вернулся в АПЛ

14 января 2023, 02:43 |
44
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал габонского полузащитника
ФК Вулверхэмптон. Марио Лемина

«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с габонским полузащитником Марио Лемина.

29-летний футболист, ранее игравший в Премьер-лиге за «Саутгемптон» и «Фулхэм», подписал контракт с «волками» на два с половиной года с возможностью пролонгации еще на год.

Последним клубом полузащитника была французская «Ницца». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В 2017 году Лемина с «Ювентусом» дошел до финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб уступил «Реалу».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед взял Ваута Вегхорста в аренду у Бернли
Источник: в Арсенале уверены, что подпишут Мудрика до 22 января
Источник: Шахтер не сдвинулся с места по вопросу цены на Мудрика
Марио Лемина Вулверхэмптон Ницца трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Вулверхэмптон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
Футбол | 13 января 2023, 16:42 25
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА

«Горняки» хотели получить компенсацию в 50 миллионов евро

Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Футбол | 13 января 2023, 20:51 9
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов

Готовы перебить вариант Роналду

Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Футбол | 13.01.2023, 14:15
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Сельта – Вильярреал – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.01.2023, 01:55
Сельта – Вильярреал – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Сельта – Вильярреал – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Футбол | 13.01.2023, 19:22
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
12.01.2023, 07:00
Футбол
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
13.01.2023, 02:35 16
Футбол
Усиление ВСУ в Соледаре и Бахмуте. Зеленский обсудил ситуацию на фронте
Усиление ВСУ в Соледаре и Бахмуте. Зеленский обсудил ситуацию на фронте
12.01.2023, 17:52 4
Война
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
12.01.2023, 19:20 3
Теннис
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
12.01.2023, 15:02 7
Футбол
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
12.01.2023, 21:09 8
Футбол
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
12.01.2023, 10:50 3
Война
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
13.01.2023, 18:27
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности