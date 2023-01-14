Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Если попаду в бой, я должен уметь все»

Украинский экс-теннисист Александр Долгополов рассказал о своей службе в Вооруженных силах Украины.

«В ВСУ я пошел в аэроразведку. Я готовился к этому. Понимал, что все не могло закончиться нашей легкой победой. Понимал, что в россии, скорее всего, будет мобилизация — и все продолжится. Поэтому я прошел курсы по аэроразведке, а там познакомился с тем, кто давно воюет за Украину. Это человек ответственный. Он предложил присоединиться к ним, я согласился. Семья переживала, но в итоге просто приняла мое решение (мои близкие сейчас в Украине, и с ними все в порядке). Отец не пошел служить, ему почти 60, и у него опыта не было. Война — дело молодых.

Сейчас я в основном работаю на дронах и делаю все, что связано с ними: пилотирование, разведка, наведение, уничтожение врага. Дроны — важнейший элемент этой войны, от которого зависит очень много работы остальных подразделений. Да и сами дроны наносят тоже огромный ущерб. Так что их важность сложно переоценить. К счастью, в этом вопросе мы значительно превосходим врага.

Мы выполняем задачи в тех местах, куда нас посылают. Когда летаешь на дроне, в любой момент может начаться бой, можешь наткнуться на противника. Я работаю в близости от врага и базовые вещи о том, как защититься, знаю. Продолжаю ходить с оружием, тренироваться. Если попаду в бой, я должен уметь все».