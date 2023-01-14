Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Если попаду в бой, я должен уметь все»
Украина
14 января 2023, 01:12 |
214
1

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Если попаду в бой, я должен уметь все»

Бывший украинский теннисист защищает нашу страну на фронте

14 января 2023, 01:12 |
214
1
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Если попаду в бой, я должен уметь все»
Instagram. Александр Долгополов

Украинский экс-теннисист Александр Долгополов рассказал о своей службе в Вооруженных силах Украины.

«В ВСУ я пошел в аэроразведку. Я готовился к этому. Понимал, что все не могло закончиться нашей легкой победой. Понимал, что в россии, скорее всего, будет мобилизация — и все продолжится. Поэтому я прошел курсы по аэроразведке, а там познакомился с тем, кто давно воюет за Украину. Это человек ответственный. Он предложил присоединиться к ним, я согласился. Семья переживала, но в итоге просто приняла мое решение (мои близкие сейчас в Украине, и с ними все в порядке). Отец не пошел служить, ему почти 60, и у него опыта не было. Война — дело молодых.

Сейчас я в основном работаю на дронах и делаю все, что связано с ними: пилотирование, разведка, наведение, уничтожение врага. Дроны — важнейший элемент этой войны, от которого зависит очень много работы остальных подразделений. Да и сами дроны наносят тоже огромный ущерб. Так что их важность сложно переоценить. К счастью, в этом вопросе мы значительно превосходим врага.

Мы выполняем задачи в тех местах, куда нас посылают. Когда летаешь на дроне, в любой момент может начаться бой, можешь наткнуться на противника. Я работаю в близости от врага и базовые вещи о том, как защититься, знаю. Продолжаю ходить с оружием, тренироваться. Если попаду в бой, я должен уметь все».

По теме:
Мобилизация в россии: хотят создать двухмиллионную армию
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Вашингтон займется деятельностью рашистских групп Вагнера
российско-украинская война Александр Долгополов
Источник Meduza
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
Футбол | 13 января 2023, 17:27 8
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка

Георгий Гочолейшвили выбрал 13-й номер

ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
Футбол | 13 января 2023, 17:10 4
ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку

Главный тренер «Арсенала» коротко прокомментировал трансферную сагу украинца

Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
Биатлон | 12.01.2023, 17:39
Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
ФОТО. Верес объявил бюджет клуба на вторую часть сезона УПЛ
Футбол | 13.01.2023, 17:50
ФОТО. Верес объявил бюджет клуба на вторую часть сезона УПЛ
ФОТО. Верес объявил бюджет клуба на вторую часть сезона УПЛ
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Футбол | 13.01.2023, 05:23
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Міш Міш
Респект !
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
Дебют Малиновского, фиаско Ман Сити, Ярмоленко – замена Мудрику?
12.01.2023, 07:00
Футбол
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
13.01.2023, 14:56 4
Другие виды
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал
12.01.2023, 13:59 17
Футбол
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
12.01.2023, 19:20 3
Теннис
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
12.01.2023, 20:53 7
Футбол
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
12.01.2023, 12:10 21
Футбол
Прогноз Генштаба: россия хочет захватить Донецкую и Запорожскую области
Прогноз Генштаба: россия хочет захватить Донецкую и Запорожскую области
12.01.2023, 15:29 2
Война
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
12.01.2023, 10:50 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности