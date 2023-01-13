Источник: Челси остается в переговорах по Мудрику, игрок хочет в Арсенал

По информации Sky Sports, «Челси» все еще не вышел из переговоров с «Шахтером» по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика.

Ранее сообщалось, что подписание Жоау Фелиша остановит интерес Синих к украинскому игроку, но клуб не против трансфера, если удастся договориться о нормальной сумме перехода.

Однако Мудрик не горит желанием переходить в «Челси», а ждет возможности перебраться в «Арсенал», с которым согласовал личный контракт.

«Челси» уже нашел альтернативу и ведет переговоры с ПСВ о вингере Нони Мадуэке.