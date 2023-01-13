Источник: Челси остается в переговорах по Мудрику, игрок хочет в Арсенал
Мудрик твердо нацелен на команду Артеты
По информации Sky Sports, «Челси» все еще не вышел из переговоров с «Шахтером» по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика.
Ранее сообщалось, что подписание Жоау Фелиша остановит интерес Синих к украинскому игроку, но клуб не против трансфера, если удастся договориться о нормальной сумме перехода.
Однако Мудрик не горит желанием переходить в «Челси», а ждет возможности перебраться в «Арсенал», с которым согласовал личный контракт.
«Челси» уже нашел альтернативу и ведет переговоры с ПСВ о вингере Нони Мадуэке.
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