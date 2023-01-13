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Англия
13 января 2023, 21:30 | Обновлено 13 января 2023, 21:49
956
2

Источник: Челси остается в переговорах по Мудрику, игрок хочет в Арсенал

Мудрик твердо нацелен на команду Артеты

13 января 2023, 21:30 | Обновлено 13 января 2023, 21:49
956
2
Источник: Челси остается в переговорах по Мудрику, игрок хочет в Арсенал
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

По информации Sky Sports, «Челси» все еще не вышел из переговоров с «Шахтером» по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика.

Ранее сообщалось, что подписание Жоау Фелиша остановит интерес Синих к украинскому игроку, но клуб не против трансфера, если удастся договориться о нормальной сумме перехода.

Однако Мудрик не горит желанием переходить в «Челси», а ждет возможности перебраться в «Арсенал», с которым согласовал личный контракт.

«Челси» уже нашел альтернативу и ведет переговоры с ПСВ о вингере Нони Мадуэке.

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Арсенал Лондон Челси Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Источник Sky Sports
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Mike000000
🤣🤣🤣🤣,парни хватит уже
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+2
avk2307
Я бы сказал Шахтер просит Челси остаться в переговорах или просто просит журналюг такое писать( не бесплатно конечно)
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+2
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