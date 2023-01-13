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13 января 2023, 20:51 |
716
2

Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов

Готовы перебить вариант Роналду

13 января 2023, 20:51 |
716
2
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
twitter.com/FIFAWorldCup. Лионель Месси

По информации Marca, в Саудовской Аравии не готовы останавливаться только на Криштиану Роналду, который подписал контракт с клубом «Аль-Наср» ориентировочно на 250 миллионов евро в год.

Минимум два клуба Саудовской Аравии готовы включиться в борьбу за форварда ПСЖ Лионеля Месси, чей контракт завершается будущим летом.

Сообщается, что Месси готовы предложить 350 миллионов евро в год, однако клубы попросят правительство страны помочь им с деньгами, чтобы обеспечить такой контракт.

Среди вариантов для аргентинца называют «Аль-Хиляль« и «Аль-Иттихад».

При этом Месси, по информации СМИ, ранее уже предварительно согласовал продление контракта с ПСЖ.

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Лионель Месси ПСЖ Криштиану Роналду Аль-Хиляль Аль-Иттихад
Источник Marca
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Рекомендую саудівським шейхам прикупити в Європі ще 3-4 провідні спортивні канали та крутити по них чемпіонат Саудівської Аравії з Мессі та Роналдо.
Цікаво, скільки людей, будуть дивитися це футбольне "шоу" для пенсіонерів. Думаю, подивляться 1-2 матчі максимум. 
Футбол - це шоу, яке роблять сотні та тисячі професіоналів від дитячих тренерів до Анчелотті та Фліка. І ніякі шейхи ні за які гроші повторити навіть чемпіонат Нідерландів чи Бельгії не зможуть.
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+1
WildeKater
Просто купили бы УЕФА со всеми лигами и всё.
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+1
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