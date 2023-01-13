Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Готовы перебить вариант Роналду
По информации Marca, в Саудовской Аравии не готовы останавливаться только на Криштиану Роналду, который подписал контракт с клубом «Аль-Наср» ориентировочно на 250 миллионов евро в год.
Минимум два клуба Саудовской Аравии готовы включиться в борьбу за форварда ПСЖ Лионеля Месси, чей контракт завершается будущим летом.
Сообщается, что Месси готовы предложить 350 миллионов евро в год, однако клубы попросят правительство страны помочь им с деньгами, чтобы обеспечить такой контракт.
Среди вариантов для аргентинца называют «Аль-Хиляль« и «Аль-Иттихад».
При этом Месси, по информации СМИ, ранее уже предварительно согласовал продление контракта с ПСЖ.
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Цікаво, скільки людей, будуть дивитися це футбольне "шоу" для пенсіонерів. Думаю, подивляться 1-2 матчі максимум.
Футбол - це шоу, яке роблять сотні та тисячі професіоналів від дитячих тренерів до Анчелотті та Фліка. І ніякі шейхи ні за які гроші повторити навіть чемпіонат Нідерландів чи Бельгії не зможуть.