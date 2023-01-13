Днепр-1 хочет за Довбика 10 млн евро, варианты меньше не рассматривает

По информации СМИ, «Днепр-1» готов рассмотреть вариант продажи ведущего форварда Артема Довбика, однако предложение о трансфере должно быть не меньше 10 миллионов евро.

Информация о том, что турецкие клубы хотят приобрести игрока за 3-4 миллиона евро, «Днепр-1» не интересует.

Сам Довбик исключает вариант с арендой и готов доиграть нынешний сезон в УПЛ, чтобы уйти летом. Продлевать контракт, истекающий в конце года, футболист не планирует.

Ранее были слухи о переходе Довбика в клубы Серии A, Бундеслиги турецкой Суперлиги и других чемпионатов.