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  4. Днепр-1 хочет за Довбика 10 млн евро, варианты меньше не рассматривает
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 20:27 |
455
0

Днепр-1 хочет за Довбика 10 млн евро, варианты меньше не рассматривает

Игрок вряд ли сменит команду этой зимой

13 января 2023, 20:27 |
455
0
Днепр-1 хочет за Довбика 10 млн евро, варианты меньше не рассматривает
ФК Днепр-1. Артем Довбик

По информации СМИ, «Днепр-1» готов рассмотреть вариант продажи ведущего форварда Артема Довбика, однако предложение о трансфере должно быть не меньше 10 миллионов евро.

Информация о том, что турецкие клубы хотят приобрести игрока за 3-4 миллиона евро, «Днепр-1» не интересует.

Сам Довбик исключает вариант с арендой и готов доиграть нынешний сезон в УПЛ, чтобы уйти летом. Продлевать контракт, истекающий в конце года, футболист не планирует.

Ранее были слухи о переходе Довбика в клубы Серии A, Бундеслиги турецкой Суперлиги и других чемпионатов.

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Источник Sportarena
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