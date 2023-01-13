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  4. Металлист 1925 ждет возвращения в команду трех легионеров
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 20:08 |
532
0

Металлист 1925 ждет возвращения в команду трех легионеров

Бразильцы останутся в команде

13 января 2023, 20:08 |
532
0
Металлист 1925 ждет возвращения в команду трех легионеров
ФК Металлист 1925

13 января игроки «Металлиста 1925» провели первую тренировку после выхода из отпуска. Сообщается, что в составе отсутствовал бразилец Вандел, но он должен вернуться в команду.

В клубе ожидают, что Вандел, а также бразильцы из юношеской команды Игор Ногейра и Леонардо Казаес начнут работу с «Металлистом 1925» через несколько дней.

Кроме того, в составе нет форварда Андрея Борячука, который поехал на сборы с «Шахтером».

Харьковчане завершили первую часть сезона УПЛ на 7-й позиции.

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Источник ФК Металлист 1925
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