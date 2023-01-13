Металлист 1925 ждет возвращения в команду трех легионеров
Бразильцы останутся в команде
13 января игроки «Металлиста 1925» провели первую тренировку после выхода из отпуска. Сообщается, что в составе отсутствовал бразилец Вандел, но он должен вернуться в команду.
В клубе ожидают, что Вандел, а также бразильцы из юношеской команды Игор Ногейра и Леонардо Казаес начнут работу с «Металлистом 1925» через несколько дней.
Кроме того, в составе нет форварда Андрея Борячука, который поехал на сборы с «Шахтером».
Харьковчане завершили первую часть сезона УПЛ на 7-й позиции.
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