Металлист 1925 ждет возвращения в команду трех легионеров

13 января игроки «Металлиста 1925» провели первую тренировку после выхода из отпуска. Сообщается, что в составе отсутствовал бразилец Вандел, но он должен вернуться в команду.

В клубе ожидают, что Вандел, а также бразильцы из юношеской команды Игор Ногейра и Леонардо Казаес начнут работу с «Металлистом 1925» через несколько дней.

Кроме того, в составе нет форварда Андрея Борячука, который поехал на сборы с «Шахтером».

Харьковчане завершили первую часть сезона УПЛ на 7-й позиции.