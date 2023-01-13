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  4. Новичок Шахтера: «Сразу дал согласие на этот трансфер»
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 19:12 |
640
0

Новичок Шахтера: «Сразу дал согласие на этот трансфер»

Георгий Гочолейшвили рассказал о переходе в украинскую команду

13 января 2023, 19:12 |
640
0
Новичок Шахтера: «Сразу дал согласие на этот трансфер»
ФК Шахтер. Георгий Гочолейшвили

Правый защитник Георгий Гочолейшивили стал первым зимним новичком «Шахтера». Игрок, подписавший 5-летний контракт, рассказал о своем переходе.

– Георгий, приветствуем в «Шахтере»! Поделись первыми впечатлениями от пребывания в команде.
– Прежде всего хочу поблагодарить клуб за такую возможность и за то, что этот трансфер состоялся. Я очень рад и мотивирован. Первые впечатления – то, что меня встретили очень тепло и с открытой душой. Это приятно, я счастлив!

– Когда и как ты узнал об интересе «Шахтера»? Какие были эмоции в тот момент и с кем первым разделил эту новость?
– Узнал от агента, что мной интересуется «Шахтер», и сразу поделился этой новостью с женой. В тот момент мы оба очень обрадовались. Далее общался по видеосвязи с Дарио Срной и, когда услышал от него, что «Шахтер» действительно проявляет интерес к моему переходу, получил такую мотивацию, что даже не задумывался и сразу дал согласие на трансфер.

– В свое время именно Дарио Срна играл на позиции правого защитника в «Шахтере». Как к этому относишься?
– Конечно, я знаю историю «Шахтера» и Дарио Срны, который является легендой команды. Он отыграл столько времени на таком высоком уровне – это меня вдохновляет. Понимаю, что должен оправдать надежды и соответствовать высокому уровню на этой позиции.

– Какие у тебя цели и амбиции в футболе?
– Знаю, что «Шахтер» – очень амбициозная команда, которая играет в Лиге чемпионов и всегда ставит перед собой самые высокие цели. Хочу стать частью этой команды и достичь с «Шахтером» больших успехов.

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