Sky Sports: Арсенал все еще может выйти из сделки по Мудрику

По информации Sky Sports, переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» по поводу Михаила Мудрика проходят позитивно, однако окончательно еще ничего не решено.

Как сообщалось ранее, стороны согласовали общую сумму трансфера, но ведут переговоры о структуре сделки и бонусах.

При этом «Арсенал» готов выйти из переговоров о трансфере, если «Шахтер» захочет увеличить сумму или не будет найден компромисс в вопросе структуры сделки.

Впрочем, лондонский клуб настроен позитивно, особенно после того, как из дела вышел «Челси», который подписал Жоау Фелиша, и «Арсенал» остался единственным претендентом на украинца.