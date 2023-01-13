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  4. Sky Sports: Арсенал все еще может выйти из сделки по Мудрику
Англия
13 января 2023, 18:49 |
1035
0

Sky Sports: Арсенал все еще может выйти из сделки по Мудрику

Но лондонский клуб настроен оптимистично

13 января 2023, 18:49 |
1035
0
Sky Sports: Арсенал все еще может выйти из сделки по Мудрику
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

По информации Sky Sports, переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» по поводу Михаила Мудрика проходят позитивно, однако окончательно еще ничего не решено.

Как сообщалось ранее, стороны согласовали общую сумму трансфера, но ведут переговоры о структуре сделки и бонусах.

При этом «Арсенал» готов выйти из переговоров о трансфере, если «Шахтер» захочет увеличить сумму или не будет найден компромисс в вопросе структуры сделки.

Впрочем, лондонский клуб настроен позитивно, особенно после того, как из дела вышел «Челси», который подписал Жоау Фелиша, и «Арсенал» остался единственным претендентом на украинца.

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Источник Sky Sports
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