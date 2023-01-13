Sky Sports: Арсенал все еще может выйти из сделки по Мудрику
Но лондонский клуб настроен оптимистично
По информации Sky Sports, переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» по поводу Михаила Мудрика проходят позитивно, однако окончательно еще ничего не решено.
Как сообщалось ранее, стороны согласовали общую сумму трансфера, но ведут переговоры о структуре сделки и бонусах.
При этом «Арсенал» готов выйти из переговоров о трансфере, если «Шахтер» захочет увеличить сумму или не будет найден компромисс в вопросе структуры сделки.
Впрочем, лондонский клуб настроен позитивно, особенно после того, как из дела вышел «Челси», который подписал Жоау Фелиша, и «Арсенал» остался единственным претендентом на украинца.
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