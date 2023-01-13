Точно не Андерлехт. Бельгийский клуб не сумел договориться с Цыганковым
Руководство выбрало другой вариант
По информации бельгийских СМИ, «Андерлехт» действительно был заинтересован в украинском хавбеке «Динамо» Викторе Цыганкове, однако договориться о переходе не удалось.
Сообщается, что бельгийский клуб не договорился именно с игроком.
«Андерлехт» уже переключился на другого игрока: клуб в ближайшее время подпишет датского вингера Андерса Дрейера, за которого отдадут 4,2 миллиона евро.
13 января стало известно о том, что Цыганков не проходил медосмотр с «Динамо» и находится в поисках команды. Ранее из гонки за лидером сборной Украины вышел «Порту».
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