Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Точно не Андерлехт. Бельгийский клуб не сумел договориться с Цыганковым
Бельгия
13 января 2023, 18:12 |
798
3

Точно не Андерлехт. Бельгийский клуб не сумел договориться с Цыганковым

Руководство выбрало другой вариант

13 января 2023, 18:12 |
798
3
Точно не Андерлехт. Бельгийский клуб не сумел договориться с Цыганковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации бельгийских СМИ, «Андерлехт» действительно был заинтересован в украинском хавбеке «Динамо» Викторе Цыганкове, однако договориться о переходе не удалось.

Сообщается, что бельгийский клуб не договорился именно с игроком.

«Андерлехт» уже переключился на другого игрока: клуб в ближайшее время подпишет датского вингера Андерса Дрейера, за которого отдадут 4,2 миллиона евро.

13 января стало известно о том, что Цыганков не проходил медосмотр с «Динамо» и находится в поисках команды. Ранее из гонки за лидером сборной Украины вышел «Порту».

По теме:
Цыганков до сих пор находится в списке приоритетов ПСВ
Два клуба АПЛ интересуются Цыганковым
Денис ПОПОВ: «Мы понимаем, где должны находиться»
Динамо Киев Андерлехт Виктор Цыганков
Источник Het Laatste Nieuws
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Футбол | 13 января 2023, 05:23 3
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере

«Арсенал» сделал предложение «Шахтеру» в размере 70 млн евро плюс бонусы

Без работы не останется. Петраков имеет предложения из-за рубежа
Футбол | 13 января 2023, 17:25 1
Без работы не останется. Петраков имеет предложения из-за рубежа
Без работы не останется. Петраков имеет предложения из-за рубежа

Правда, кто конкретно предложил украинскому специалисту работу, пока что непонятно

Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Футбол | 13.01.2023, 02:35
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Футбол | 12.01.2023, 20:53
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
Футбол | 13.01.2023, 16:42
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
А зря, им обломился бы классный игрок, как за те затраты так и вовсе шик, а ему только + если в топ чемпы пойдет
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
12.01.2023, 21:09 7
Футбол
Прогноз Генштаба: россия хочет захватить Донецкую и Запорожскую области
Прогноз Генштаба: россия хочет захватить Донецкую и Запорожскую области
12.01.2023, 15:29 2
Война
Лучший камбек в его карьере. Крутых впервые сыграет в основе Grand Slam
Лучший камбек в его карьере. Крутых впервые сыграет в основе Grand Slam
12.01.2023, 05:17 6
Теннис
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
12.01.2023, 10:50 3
Война
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
13.01.2023, 14:56 4
Другие виды
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
12.01.2023, 11:33 15
Футбол
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
12.01.2023, 15:02 6
Футбол
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
12.01.2023, 12:10 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности