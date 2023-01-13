Точно не Андерлехт. Бельгийский клуб не сумел договориться с Цыганковым

По информации бельгийских СМИ, «Андерлехт» действительно был заинтересован в украинском хавбеке «Динамо» Викторе Цыганкове, однако договориться о переходе не удалось.

Сообщается, что бельгийский клуб не договорился именно с игроком.

«Андерлехт» уже переключился на другого игрока: клуб в ближайшее время подпишет датского вингера Андерса Дрейера, за которого отдадут 4,2 миллиона евро.

13 января стало известно о том, что Цыганков не проходил медосмотр с «Динамо» и находится в поисках команды. Ранее из гонки за лидером сборной Украины вышел «Порту».