ВИДЕО. Роналду посетил тренировку Реала. Придет ли КриРо на Эль-Классико?

Звездный португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду посетил тренировку мадридского «Реала» в Саудовской Аравии.

«Реал» готовится к финалу Суперкубка Испании против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 15 января.

Роналду пообщался с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти, а также подписал футболку «Реала» для одного из фанатов.

Сообщается, что мадридский клуб пригласил Роналду посетить воскресный матч с «Барселоной».

Отметим, что Криштиану является одним из лучших игроков в истории мадридского клуба. За «сливочных» Криштиану выступал с 2009 по 2018 год. В футболке королевского клуба он забил 450 голов и отдал 131 ассист в 438 матчах.

Cristiano Ronaldo with Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/fzEQjLGp39 — TC (@totalcristiano) January 13, 2023