ВИДЕО. Роналду посетил тренировку Реала. Придет ли КриРо на Эль-Классико?
Звездный португалец пообщался с Карло Анчелотти
Звездный португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду посетил тренировку мадридского «Реала» в Саудовской Аравии.
«Реал» готовится к финалу Суперкубка Испании против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 15 января.
Роналду пообщался с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти, а также подписал футболку «Реала» для одного из фанатов.
Сообщается, что мадридский клуб пригласил Роналду посетить воскресный матч с «Барселоной».
Отметим, что Криштиану является одним из лучших игроков в истории мадридского клуба. За «сливочных» Криштиану выступал с 2009 по 2018 год. В футболке королевского клуба он забил 450 голов и отдал 131 ассист в 438 матчах.
Cristiano Ronaldo with Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/fzEQjLGp39— TC (@totalcristiano) January 13, 2023
Cristiano Ronaldo with Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/0zQRuc6wX9— Naimur Hasan 🇧🇩🇯🇴 (@NaimurHasan_04) January 13, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубы обсуждают, какая часть денег будет выплачена в виде фиксированной цены
Главные новости за 12 января на Sport.ua