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  4. ВИДЕО. Роналду посетил тренировку Реала. Придет ли КриРо на Эль-Классико?
Испания
13 января 2023, 18:07 |
880
0

ВИДЕО. Роналду посетил тренировку Реала. Придет ли КриРо на Эль-Классико?

Звездный португалец пообщался с Карло Анчелотти

13 января 2023, 18:07 |
880
0
ВИДЕО. Роналду посетил тренировку Реала. Придет ли КриРо на Эль-Классико?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Карло Анчелотти

Звездный португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду посетил тренировку мадридского «Реала» в Саудовской Аравии.

«Реал» готовится к финалу Суперкубка Испании против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 15 января.

Роналду пообщался с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти, а также подписал футболку «Реала» для одного из фанатов.

Сообщается, что мадридский клуб пригласил Роналду посетить воскресный матч с «Барселоной».

Отметим, что Криштиану является одним из лучших игроков в истории мадридского клуба. За «сливочных» Криштиану выступал с 2009 по 2018 год. В футболке королевского клуба он забил 450 голов и отдал 131 ассист в 438 матчах.

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Источник Twitter
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