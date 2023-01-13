ФОТО. Верес объявил бюджет клуба на вторую часть сезона УПЛ

Клуб УПЛ «Верес» объявил о том, что члены наблюдательного совета 13 января утвердили бюджет на вторую половину сезона чемпионата Украины.

Бюджет составляет 54,7 миллиона гривен.

Из них 43% – расходы на зарплату игрокам и тренерам, еще почти 30% – расходы на экипировку, переезды, медицину, подготовку полей и другое.

Клуб сообщает, что дефицит бюджета составит 10 миллионов гривен.

Кроме того, «Верес» подтвердил назначение Вячеслава Шевчука вице-президентом клуба. Ранее экс-игрок сборной Украины был спортивным директором.