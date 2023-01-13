ФОТО. Верес объявил бюджет клуба на вторую часть сезона УПЛ
А также подтвердил назначение Шевчука вице-президентом
Клуб УПЛ «Верес» объявил о том, что члены наблюдательного совета 13 января утвердили бюджет на вторую половину сезона чемпионата Украины.
Бюджет составляет 54,7 миллиона гривен.
Из них 43% – расходы на зарплату игрокам и тренерам, еще почти 30% – расходы на экипировку, переезды, медицину, подготовку полей и другое.
Клуб сообщает, что дефицит бюджета составит 10 миллионов гривен.
Кроме того, «Верес» подтвердил назначение Вячеслава Шевчука вице-президентом клуба. Ранее экс-игрок сборной Украины был спортивным директором.
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