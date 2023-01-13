«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
Георгий Гочолейшвили выбрал 13-й номер
13 января «Шахтер» в Турции провел презентацию первого зимнего новичка - правого защитника Георгия Гочолейшвили, который подписал контракт на 5 лет.
Игрок выбрал 13-й номер. Подписание грузинского футболиста прокомментировал директор клуба по футболу Дарио Срна.
– Мы искали в последние полгода, когда лишились Додо и Винисиуса Тобиаса, футболиста на позицию правого защитника. В итоге нашли игрока с очень большим талантом, который выступал в Грузии. Он хорошо подходит под наш футбол, под нашу систему игры, любит атаковать – это то, что нам надо. Понравилось, как Георгий проявил себя на этих первых тренировках, и мы ждем, что он будет расти каждый день, что принесет пользу «Шахтеру».
Что касается его качеств, то мы сразу увидели скорость, выносливость и хороший последний пас. Очень тяжело сегодня найти таких футболистов, которые подходят «Шахтеру», потому что мы – специфическая команда со специфическим футболом. Выбор пал на Гочолейшвили, и я думаю, мы не ошиблись. Он будет работать, стараться и свой шанс получит. У нас коллектив отличный, поэтому ни одному молодому футболисту не тяжело адаптироваться в «Шахтере». У нас нормальные ребята, наше сердце всегда открыто, поэтому он быстро освоится и будет полезен клубу.
🧡 Георгій Гочолейшвілі – у «Шахтарі»! ⚒ Представляємо новачка команди 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/JvvSm7jq52— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 13, 2023
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